2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
349X7FJEW/00
Edistyksellinen muotoilu ja panoraamanäkymät
Tämä 34 tuuman Philips UltraWide -näyttö toistaa värit terävinä ja tukee 3440 x 1440 -kokoisia Crystal Clear -kuvia. UltraWide-näytön korkeutta voi säätää, joten saat nauttia panoraamanäkymästä.
X Line
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.
Terävät ja värikkäät kuvat sekä kirkas ääni helposti yhdellä liitännällä. HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista ja sulavaa digitaalista videokuvaa ja ääntä (jopa 4K-/UHD-tarkkuus 60 Hz:n taajuudella). Tarvitset vain yhden kaapelin, jonka liität tietokoneeseen tai muuhun AV-lähteeseen, kuten digisovittimeen, DVD-soittimeen, AV-vastaanottimeen tai videokameraan.
Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.
4.1
5:stä
8
Arviot
Leifen
09/06/2020
Norge
Overdrevent god
Denne skjermen er så totalt undervurdert. Jeg er så glad for at jeg kjøpte denne, at jeg har ikke ord. Har brukt skjermen i snart to måneder, og angrer ikke ett sekund på kjøpet engang. Å spille på en så brei skjerm, hadde jeg aldri sett for meg var så digg som det faktisk var. En har så mye mer oversikt over det som skjer. Fargene er spot on, 100Hz, full grafikk, og en faller inn i spillverden. Jeg forstår ikke at folk bruker annet enn buede skjermer lenger. Når teknologien er der, så bruk den. Opplevelsen er ubeskrivelig i forhold til en vanlig flat skjerm. MANGE muligheter. USB hub på baksiden for tilkobling og lading av det som trengs. Justering i alle retninger med den medfølgende foten. VESA feste om en skal ha egen mount til den. Ett enkelt og stilfult minimalistisk utseende, som gjør at en føler seg mer omslukt.
Edut
ALT
Haitat
USB strøm kunne vært via vanlige AC adapteren.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display
Käyttöpäivä 2019-05-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display
Käyttöpäivä 2019-05-09
Canstar
20/05/2018
United Kingdom
Awesome monitor - has really increased productivity
Moving from a traditional 24" screen to a high end Philips wide screen monitor like this has made me so much more productive. At first, you're really not sure about the huge screen sitting in front of you. It seems too big. But that only lasts a couple of days. Once you start to have multiple windows open at the same time, you truly become a mega-tasker. Now I can be editing images, while checking my email, with a chat box open in the corner and still have space to be running Netflix in a window. Sad to say, but this monitor has actually made me a happier person!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display
Sparks44
03/08/2019
Nederland
Philips curved monitor 34 inch QHd
Prachtig design, goede handleiding, geweldige resolutie.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-scherm
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-scherm
Näytön kaaren säde millimetreinä
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
Nopea lataus USB BC 1.2 -standardin mukaisesti
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NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan