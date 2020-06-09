Denne skjermen er så totalt undervurdert. Jeg er så glad for at jeg kjøpte denne, at jeg har ikke ord. Har brukt skjermen i snart to måneder, og angrer ikke ett sekund på kjøpet engang. Å spille på en så brei skjerm, hadde jeg aldri sett for meg var så digg som det faktisk var. En har så mye mer oversikt over det som skjer. Fargene er spot on, 100Hz, full grafikk, og en faller inn i spillverden. Jeg forstår ikke at folk bruker annet enn buede skjermer lenger. Når teknologien er der, så bruk den. Opplevelsen er ubeskrivelig i forhold til en vanlig flat skjerm. MANGE muligheter. USB hub på baksiden for tilkobling og lading av det som trengs. Justering i alle retninger med den medfølgende foten. VESA feste om en skal ha egen mount til den. Ett enkelt og stilfult minimalistisk utseende, som gjør at en føler seg mer omslukt.