2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
39PHT4112/12
Erittäin ohut LED-TV
Tyylikäs ja loistava hinta-laatusuhde. Philips 4100 -televisio, jossa on Digital Crystal Clear -tekniikka, takaa HD-kuvanlaadun, suuren kontrastin ja selkeän äänentoiston. Tämä helppokäyttöinen malli tarjoaa vaivattoman viihdekokemuksen.
98 cm (39")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Uuden television muotoilussa ja teknisessä suunnittelussa otetaan huomioon pienimmätkin yksityiskohdat. Uusien reunajalkojen ansiosta television alle jää tyhjää tilaa, kun perinteistä jalustaa ei tarvita. Näin reunajalat syventävät katseluelämystä ja antavat televisiolle modernin ilmeen.
LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.
Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.
3.7
5:stä
27
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
Pliant NYC
11/03/2024
United Kingdom
Very easy to use. Fantastic picture quality.
Very good value TV, well put together, great picture quality and easy to use.
Edut
Good picture, easy to operate.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV
Käyttöpäivä 2022-03-10
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV
Käyttöpäivä 2022-03-10
K@ripe
21/04/2020
España
Vahvistettu ostaja
El producto es excelente
Considero es de fácil manejo, buena imagen, ligero, recomiendo este equipo.
Edut
Buena imagen y sonido.
Haitat
No aplica.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino
Käyttöpäivä 2018-04-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino
Käyttöpäivä 2018-04-21
Australidis
17/06/2018
Ελλάδα
Value for money
Την εχω αρκετο καιρο. Η τηλεόραση σε γενικές γραμμές είναι μια χαρά. Απλά αν έφτιαχνε λίγο το μενού θα ήταν καλύτερα. Και ένα πρόβλημα που έχουν λίγο πολύ αρκετές τηλεοράσεις είναι η αργή εναλλαγή από το ένα κανάλι στο άλλο.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.