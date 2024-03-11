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Tuotanto lopetettu

4100 seriesErittäin ohut LED-TV

39PHT4112/12

3.7

| (27) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta

Erittäin ohut LED-TV

Tyylikäs ja loistava hinta-laatusuhde. Philips 4100 -televisio, jossa on Digital Crystal Clear -tekniikka, takaa HD-kuvanlaadun, suuren kontrastin ja selkeän äänentoiston. Tämä helppokäyttöinen malli tarjoaa vaivattoman viihdekokemuksen.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Digital Crystal Clear -tekniikan avulla

Erittäin ohut LED-TV

  • 98 cm (39")

  • LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Ohuet ja viimeistellyt jalat henkivät ilmavuutta

Uuden television muotoilussa ja teknisessä suunnittelussa otetaan huomioon pienimmätkin yksityiskohdat. Uusien reunajalkojen ansiosta television alle jää tyhjää tilaa, kun perinteistä jalustaa ei tarvita. Näin reunajalat syventävät katseluelämystä ja antavat televisiolle modernin ilmeen.

LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti

LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.

Kaksi HDMI-tuloa ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet

Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

27

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

11/03/2024

United Kingdom

United Kingdom

Very easy to use. Fantastic picture quality.

Very good value TV, well put together, great picture quality and easy to use.

Edut

Good picture, easy to operate.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV

Käyttöpäivä 2022-03-10

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV

Käyttöpäivä 2022-03-10

21/04/2020

España

España

Vahvistettu ostaja

El producto es excelente

Considero es de fácil manejo, buena imagen, ligero, recomiendo este equipo.

Edut

Buena imagen y sonido.

Haitat

No aplica.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino

Käyttöpäivä 2018-04-21

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino

Käyttöpäivä 2018-04-21

17/06/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Value for money

Την εχω αρκετο καιρο. Η τηλεόραση σε γενικές γραμμές είναι μια χαρά. Απλά αν έφτιαχνε λίγο το μενού θα ήταν καλύτερα. Και ένα πρόβλημα που έχουν λίγο πολύ αρκετές τηλεοράσεις είναι η αργή εναλλαγή από το ένα κανάλι στο άλλο.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.