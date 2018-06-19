2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tuki
40PFH4101/88
Tuotanto lopetettu
Miten ohjelma tallennetaan? [HDD] - Yleistä
Satelliittikanavien asentaminen - Yleistä
Philips-TV:n kuvan ja äänen synkronointi
Mitä tehdä, jos Philips-TV:ssä näkyy pysty- tai vaakasuuntaisia viivoja?
Miten Philips TV:n kuvamuotoa vaihdetaan?
Mitä tehdä, kun TV käynnistyy uudelleen tai jumiutuu?
Mitä tehdä, jos Philips-TV:n edessä oleva LED-valo vilkkuu toistuvasti?
Mitä tehdä, jos Philips-TV ei käynnisty?
Miten hiiri ja näppäimistö liitetään Philips-TV:hen?
Mitä tehdä, kun näyttöön tulee tietoja Philipsin TV:stä? (Kauppa-tila)
Mitä HDR-sisältö on ja mitkä Philips-televisiot tukevat HDR-muotoa?
Mitä tehdä, jos Philips-TV menettää verkkoasetukset, kun virta katkaistaan?
Mitä tehdä, kun Philips-television ohjelmistopäivitys epäonnistuu?
Miten tiedostoja jaetaan tietokoneesta Philips-televisioon?
Mistä löydän television tuote-/mallinumeron?
Miten CAM-moduuli ja CI+-kortti asetetaan televisioon?
Miten ulkoinen laite liitetään Philips-televisioon?
Miten Nintendo Wii liitetään televisioon?
Televisiossa näkyy viesti ”Philips-palvelinta ei löydy”
Philips-TV:n langattoman yhteyden vianmääritys
Miten Philips-TV liitetään äänijärjestelmään?
Mitä tehdä, jos HDMI-laite ei toimi oikein liitettynä Philipsin televisioon? (ei UHD)
Mitä tehdä, jos Philips TV:n kaiuttimista ei kuulu ääntä?
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus