2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
40PFS6909/12
Erittäin ohut Smart Full HD LED-TV
Philipsin 6900-sarjan Smart LED-TV:ssä on erittäin ohuet ja tyylikkäät timanttihiotut reunat. Kauniin ulkokuoren lisäksi televisiossa on paljon edistyneitä ominaisuuksia, kuten Ambilight, 3D ja Skype™.
102 cm (40")
Full HD -LED-TV
Kaksi ydintä
DVB-T/T2/C/S/S2
Koti on erityinen paikka, jossa vietät suuren osan elämääsi. Mikset siis valitsisi televisiota, joka sopii hyvin kotisi lämpimään ja kutsuvaan tunnelmaan? Philipsin uuden Ambilight-tekniikan ansiosta television kuva on entistä laajempi ja sykähdyttävämpi. Televisio heijastaa valoa molemmilta reunoilta ympäröiviin seiniin ja tuo näin televisio-ohjelman värit, eloisuuden ja jännityksen koko huoneeseen. Voit ottaa hyvän asennon ja nauttia vangitsevasta katseluelämyksestä.
Voit näyttää älypuhelimesi sisältöä helposti ystävillesi ja perheellesi television ruudulla. Yhdellä helpolla toiminnolla älypuhelimen tai tablet-laitteen ruutu toistetaan televisiossa, oli kyse sitten valokuvista, videoista, peleistä tai muista sovelluksista.
Pelit, urheilulähetykset ja toimintaelokuvat ovat paras valinta kiihkeän jännitysviihteen ystäville. Philipsin televisiossa käytetään 600 Hz:n Perfect Motion Rate -tekniikkaa, joka näyttää nopealiikkeiset kuvat täydellisen virheettöminä.
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3.6
5:stä
40
Arviot
Kathrine
15/11/2015
Danmark
Super godt TV
Har ikke oplevet noget dårligt. Den kan dog til tider være lidt langsom om at forbinde til internettet (til SMART-TV) Det er super god lyd og billedet er kniv skarpt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6900 series 55PFS6909 Ultratyndt Smart Full HD LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6900 series 55PFS6909 Ultratyndt Smart Full HD LED-TV
Jono59a
30/01/2016
United Kingdom
Excellent 1080 TV
A great buy for anyone seeking a 1080 SMART TV which does what it says on the tin.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6900 series 40PFS6909 Ultra Slim Smart Full HD LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6900 series 40PFS6909 Ultra Slim Smart Full HD LED TV
JonG
31/07/2015
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Superb feature rich TV
Very impressed with the picture and sound quality of this TV and amazed how easy it was to connect to my wired network which means using the TV remote or Philips App I can browse and play videos stored on my hard disk recorder and music from my iTunes library on my PC (neither of which are made by Philips). Youtube, Skype and BBC apps work really well and the free Philips Media Manager is an added bonus for accessing files and images on a PC. I'm using the digital optical port for audio out straight to my DAC and Amp but the TV sound quality alone is better than many TV's at this price. The fact that Ambilight can be switched on without the TV picture is icing on the cake. In conclusion, I've no hesitation in recommending this 6900 series.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6900 series 40PFS6909 Ultra Slim Smart Full HD LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6900 series 40PFS6909 Ultra Slim Smart Full HD LED TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
MyRemote-sovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, maan/alueen, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TV.
Lisätietoja maakohtaisista Smart TV -palveluista on osoitteessa www.philips.com/TV
Cloud TV -valikoima riippuu maan tarjonnasta ja lainsäädännöstä
Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempi. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
Philips TV -kamera (PTA317) myydään erikseen.
Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.