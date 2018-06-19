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4000 series Ohut Full HD -LED-TV

Tuotanto lopetettu

Tuki

4000 seriesOhut Full HD -LED-TV

40PFT4100/12

4000 series Ohut Full HD -LED-TV

Tuotanto lopetettu

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Philips Smart TV -sovellus muuttaa älypuhelimesi tai tablettisi älykkääksi kaukosäätimeksi, jonka avulla voit helposti vaihtaa kanavia, säätää äänenvoimakkuutta, selata sovelluksia ja hienosäätää Ambilight-asetuksia.

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Philips Smart TV App

Ohjelmisto ja ohjaimet

Laiteohjelmistohistoria

  • versio: 000.000.002.550
  • PDF tiedosto, 500.4 kB
  • 19 June 2018

Oppaat

Pikaopas

  • PDF tiedosto, 1 MB
  • 21 July 2026

Lokalisoitu mainosesite

  • PDF tiedosto, 624.7 kB
  • 21 July 2026

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