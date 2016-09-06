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Tuotanto lopetettu

6500 seriesOhut Full HD -LED-TV Android™-järjestelmille

40PFT6510/12

2.7

| (15) Arviot

Ohut Full HD -LED-TV Android-järjestelmille

Android-käyttöjärjestelmää hyödyntävä 6500-sarjan FHD-TV ei ole vain tyylikäs. Sen Perfect Pixel HD Enginen tuottama kirkas kuva, Ambilight, moderni ulkoasu ja oikeat materiaalit vievät katselukokemuksen aivan uudelle tasolle.

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Ohut Full HD -LED-TV Android-järjestelmille

  • 102 cm (40")

  • Full HD -LED-TV

  • Dual Core, 8 Gt:n laajennettava muisti

  • DVB-T/T2/C

Tehokas Dual Core -suoritin ja Android-käyttöjärjestelmä

Tehokas Dual Core -suoritin ja Android-käyttöjärjestelmä

Android-pohjaisessa televisiossa eri ominaisuuksien käyttäminen, sovellusten käynnistäminen ja videoiden katseleminen on helppoa, intuitiivista ja hauskaa. Android-järjestelmä valjastaa Dual Core -suorittimen kaikki tehot, joten TV toimii salamannopeasti ja helposti.

Android: nopeampi, monipuolisempi ja henkilökohtaisempi TV-elämys

Android-käyttöjärjestelmä ja nopea suoritin tekevät Smart TV:n käytöstä sulavaa ja helppoa. Käytössäsi on rajaton määrä sisältöä: Google Play™, Netflix, Internet-selain ja paljon muuta. Helppokäyttöisessä navigointivalikossa on suorat linkit kaikkiin suosikkeihisi.

Perfect Natural Motion -tekniikalla sulavaa ja terävää kuvaa

Perfect Natural Motion -tekniikalla sulavaa ja terävää kuvaa

Suosikkielokuvasi eivät pääse oikeuksiinsa ilman laadukasta kuvaa. Perfect Natural Motion -tekniikka vähentää liikkeen tärinää, joten voit nauttia huiman sulavasta liikkuvasta kuvasta. Elokuvat kuvataan tavallisesti 24 kuvan sekuntinopeudella. Perfect Natural Motion -tekniikka kaksinkertaistaa kuvien määrän 100 kuvaan sekunnissa. Tuloksena on entistä terävämpi ja sulavampi kuva.

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Arviot

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2.7

5:stä

15

Arviot

06/09/2016

Danmark

Danmark

Let betjent.

Hvis man er vant til Androids koncept, er dette fjernsyns betjening "a piece of cake"!! Absolut et godt køb!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD

27/08/2015

Danmark

Danmark

Et godt alsidigt Smart TV til en fornuftig pris

Lige et TV for mig og til en pris, som er overkommelig. Det eneste jeg godt kunne tænke mig er en audio udgang (Line out), der følger volumekontrollen på TVet. Jeg kan godt se, at man kan bruge headphoneudgangen som alternativt men så skal der for mange klik til på fjernbetjeningen, hvis man pludselig har brug for at dæmpe eller hæve volumen. Men det afholder mig ikke fra at købe dette TV,der er på markedet, og som passer mig bedst i mine forventninger og ønsker.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD

17/11/2016

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

hyvä tv kokonaisuudessaan.

helppo käyttää eli helppo siirtyä kanavalta kanvalle samoin kuin nettiin, josta voi katsella sarjoja, elokuvia yms.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6500 series 50PFT6510 Ohut Full HD -LED-TV Android™-järjestelmille

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6500 series 50PFT6510 Ohut Full HD -LED-TV Android™-järjestelmille

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

  2. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  3. Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on paikallisessa Google Play Storessa.

  4. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  5. Cloud Gaming -pelitarjonta riippuu pelituottajista.

  6. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  7. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  8. Google Cast -toiminnon käyttäminen vaatii Google Cast Ready -sovelluksen ja -laitteen. Lisätietoja on Google Cast -tuotesivulla.

  9. Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.

  11. USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.