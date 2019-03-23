2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
436M6VBPAB/01
Momentum
43 (halkaisija 42,51 tuumaa / 108 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Philips-näytöt näyttävät tehokkaiden näyttöpaneelien ja UltraClear 4K UHD -tekniikan ansiosta entistä terävämpiä 3840 x 2160 -kokoisia kuvia. Philips-näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. Saat terävät kuvat käyttöösi vaativissakin ammattisovelluksissa, kuten CAD-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.
Huipputarkalla Philips MultiView -näytöllä voit nauttia yhteyksistä kattavasti. MultiView-tekniikka mahdollistaa työskentelyn usealla eri laitteella samanaikaisesti. Voit vaikka käyttää pöytäkonetta ja kannettavaa tietokonetta rinnakkain samassa näytössä.
VESA-sertifioitu DisplayHDR 1000 tuottaa merkittävästi erilaisen katselukokemuksen verrattuna muihin HDR-yhteensopiviin näyttöihin. Erittäin syvät mustat ja kirkkaat valkoiset sävyt erottuvat kirkkaista väreistä, jotta näet ennennäkemättömiä yksityiskohtia. Pelaajat näkevät pimeissä nurkissa ja varjoissa piileskelevät viholliset helposti, ja elokuvat näyttävät entistäkin kiehtovammilta ja todentuntuisemmilta. Tässä Philips Momentum -näytössä on useita HDR-tiloja, jotka on optimoitu eri käyttötilanteisiin: HDR Peli, HDR Elokuva ja HDR Valokuva.
Palkinnot
3.7
5:stä
30
Arviot
Fornøydkunde
23/03/2019
Norge
Meget bra skjerm for konsoll spilling.
Når jeg først kjøpte denne skjermen, syntes jeg at den var litt grå og slet litt med å finne rett instillinger for å få best mulig fargegjengivelse. Jeg har lest veldig mange tester av denne skjermen og sett en del reviews på youtube. Jeg synes rett og slett at philips ikke har fått nok skryt for denne skjermen. Mange anmeldere gir denne skjermen dårlige reviews for at de tester den for pc og ikke for konsoll. Har du for eksempel skjermen nærmere en 80cm i fra deg blir pixlene veldig godt synlig og tekst vises dårlig. Jeg har selv denne skjermen stående på tv benk på stua og har en avstand på litt over en meter. Og da merkes det ikke. Jeg spiller for det meste Call of duty. For og få best mulig utnyttelse av srgb spekteret har jeg satt mine instillinger som følger. PS4 Pro instillinger: Resolution : 2160p - YUV420 RGB Range : Full HDR : Auto Deep Colour Output : Auto HDMI Device link : Enabled HDCP : Enabled Boost Mode : Enabled Monitor instillinger: Ambiglow : Brightest LowBlue mode: off HDR : VESA HDR 1000 Brightness : 47 Contrast : 61 Sharpness : 70 Smart Response : fast Smart Contrast : Off Smartframe : Off Gamma : 2.4 Pixel orbiting : On Overscan: Off DPS : Off Colour temperature : 7500k User defined : Red 89 Green 93 Blue 100. Low input lag : on Om jeg setter contrast høyere enn 61 merker jeg at bildet blir tregere. Om sharpness er høyere enn 70 får jeg mer pixel linjer rundt objekter i spillet. Brightness justerer kun bakbelysning. Alt i alt er dette en fantasting monitor for konsoll spilling. Har kun prøvd denne med PS4 pro, men jeg tror den ser veldig bra ut med xbox one x også.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Momentum 436M6VBPAB 4K HDR-skjerm med Ambiglow
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Momentum 436M6VBPAB 4K HDR-skjerm med Ambiglow
Mkp1986
24/05/2020
United Kingdom
Perfect for Console gaming
I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars
Edut
Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good
Haitat
Too large for PC use on a desk
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Zaduvalo
07/01/2020
United Kingdom
Excellent product for price
Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.
Edut
Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)
Haitat
Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
Matala viive, lyhin aika < 4 ms, erityistapauksissa ja mitattuna.
USB-C-videolähetys edellyttää, että kannettava tietokone tai muu laite on USB-C- ja DP Alt Mode -yhteensopiva.
Nopea lataus USB BC 1.2 -standardin mukaisesti
BT. 709- / DCI-P3 -alue CIE1976-standardin mukaan
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
10 bittiä (8 bittiä + FRC)