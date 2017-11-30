2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
43PFS4131/12
Full HD erittäin ohut LED-TV
Philips 4100 -sarjan tyylikäs muotoilu ja Digital Crystal Clear -tekniikka tuovat kotiisi arvokkuutta. Full HD -kuvanlaatu ja selkeä ääni takaavat vaivattoman viihde-elämyksen.
108 cm (43")
Full HD -LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Tyylikäs, moderni, hienostunut ja tarkka. Erittäin ohuen muotoilun ansiosta Philipsin televisio näyttää upealta ja sopii tyylikkäästi sisustukseen.
Tumma, salaperäinen ja uskomattoman vahva. Philipsin virtaviivainen musta jalusta nostaa televisiosi uudelle tasolle. Erittäin ohut ja kestävä jalusta huokuu samaa eleganssia kuin televisiokin ja tekee pienellä vaivalla suuren vaikutuksen.
Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.
3.6
5:stä
46
Arviot
sofronije
30/11/2017
United Kingdom
great tv
I am very happy with this model. Very great picture
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Brunno
27/10/2019
Deutschland
Alle Funktionen funktionieren gut
ich gucke viel Fernsehen in der Freizeit oder nehme Sendungen auf
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Käyttöpäivä 2018-10-27
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Käyttöpäivä 2018-10-27
Νίκος91
28/11/2018
Ελλάδα
Πολύ καλή τηλεόραση
Πολύ καλή τηλεόραση την έχω σχεδόν ένα χρόνο, θα την ξανα έπερνα, ζωντανα χρωματα, την συστήνω ανεπιφύλακτα
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.