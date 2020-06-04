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Tuotanto lopetettu

4100 seriesFull HD erittäin ohut LED-TV

43PFS4132/12

3.6

| (70) Arviot

Full HD erittäin ohut LED-TV

Tyylikäs ja loistava hinta-laatusuhde. Philips 4100 -televisio, jossa on Digital Crystal Clear -tekniikka, takaa Full HD -kuvanlaadun, suuren kontrastin ja selkeän äänentoiston. Tämä helppokäyttöinen malli tarjoaa vaivattoman viihdekokemuksen.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Digital Crystal Clear -tekniikan avulla

Full HD erittäin ohut LED-TV

  • 108 cm (43")

  • Full HD -LED-TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

Digital Crystal Clear: tarkkuutta, jonka haluat jakaa

Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.

Ohuet ja viimeistellyt jalat henkivät ilmavuutta

Uuden television muotoilussa ja teknisessä suunnittelussa otetaan huomioon pienimmätkin yksityiskohdat. Uusien reunajalkojen ansiosta television alle jää tyhjää tilaa, kun perinteistä jalustaa ei tarvita. Näin reunajalat syventävät katseluelämystä ja antavat televisiolle modernin ilmeen.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.6

5:stä

70

Arviot

04/06/2020

Italia

Italia

ottimo prodotto

Ottimo prodotto, peccato che per il multimediale non supporta il file system fat64 e NTFS. Nelle istruzioni per aggiornare il firmware via USB , scrivete che bisogna inserire la pendrive con i file di aggiornamento da TV spenta, e poi va accesa e aspettare la lettura dell'aggiornamento, altrimenti non si aggiorna e anche manualmente non trova il file.

Edut

immagini, estetica, possibilità di registrare da supporto esterno, dbv T2 main10.

Haitat

il nero non e proprio nero, e si vedono le luci delle lampade ai due lati dello schermo

Arvioitu tuote: 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD

Käyttöpäivä 2020-02-04

Arvioitu tuote: 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD

Käyttöpäivä 2020-02-04

08/03/2020

España

España

Siempre he usado esta marca

Desde que lo compre va genial, imágenes muy claras y nítidas, seguire usando esta marca.

Edut

todo

Haitat

nada

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 49PFS4132 Televisor LED Full HD ultraplano

Käyttöpäivä 2018-03-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 49PFS4132 Televisor LED Full HD ultraplano

Käyttöpäivä 2018-03-08

06/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλή τηλεόραση.

Πολύ καλή εικόνα, φιλικό εύχρηστο μενού για τον χρήστη , άριστη ποιότητα κατασκευής.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 32PFS4132 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 32PFS4132 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.