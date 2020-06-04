2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
43PFS4132/12
Full HD erittäin ohut LED-TV
Tyylikäs ja loistava hinta-laatusuhde. Philips 4100 -televisio, jossa on Digital Crystal Clear -tekniikka, takaa Full HD -kuvanlaadun, suuren kontrastin ja selkeän äänentoiston. Tämä helppokäyttöinen malli tarjoaa vaivattoman viihdekokemuksen.
108 cm (43")
Full HD -LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.
Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.
Uuden television muotoilussa ja teknisessä suunnittelussa otetaan huomioon pienimmätkin yksityiskohdat. Uusien reunajalkojen ansiosta television alle jää tyhjää tilaa, kun perinteistä jalustaa ei tarvita. Näin reunajalat syventävät katseluelämystä ja antavat televisiolle modernin ilmeen.
3.6
5:stä
70
Arviot
ciro75
04/06/2020
Italia
ottimo prodotto
Ottimo prodotto, peccato che per il multimediale non supporta il file system fat64 e NTFS. Nelle istruzioni per aggiornare il firmware via USB , scrivete che bisogna inserire la pendrive con i file di aggiornamento da TV spenta, e poi va accesa e aspettare la lettura dell'aggiornamento, altrimenti non si aggiorna e anche manualmente non trova il file.
Edut
immagini, estetica, possibilità di registrare da supporto esterno, dbv T2 main10.
Haitat
il nero non e proprio nero, e si vedono le luci delle lampade ai due lati dello schermo
Arvioitu tuote: 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Käyttöpäivä 2020-02-04
Arvioitu tuote: 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Käyttöpäivä 2020-02-04
Liebre presurosa
08/03/2020
España
Siempre he usado esta marca
Desde que lo compre va genial, imágenes muy claras y nítidas, seguire usando esta marca.
Edut
todo
Haitat
nada
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 49PFS4132 Televisor LED Full HD ultraplano
Käyttöpäivä 2018-03-08
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 49PFS4132 Televisor LED Full HD ultraplano
Käyttöpäivä 2018-03-08
PetMor
06/03/2020
Ελλάδα
Πολύ καλή τηλεόραση.
Πολύ καλή εικόνα, φιλικό εύχρηστο μενού για τον χρήστη , άριστη ποιότητα κατασκευής.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PFS4132 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PFS4132 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.