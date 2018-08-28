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Tuotanto lopetettu

5500 seriesErittäin ohut Full HD LED-TV

43PFT5503/12

4

| (15) Arviot

Erittäin ohut Full HD LED-TV

Philips 5500 tarjoaa ensiluokkaisen katselukokemuksen Full HD -tarkkuuden ja Clear Sound -äänentoiston ansiosta. Nopeasti käyttövalmis: aseta virtajohto pistorasiaan ja nauti elokuvista, tv-sarjoista ja peleistä.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Pixel Plus HD -tekniikalla

Erittäin ohut Full HD LED-TV

  • 108 cm (43")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Ohuet ja viimeistellyt jalat henkivät ilmavuutta

Uudenlaisen jalkatelineen ansiosta TV:n alle jää tyhjää tilaa, kun perinteistä jalustaa ei tarvita. Katseluelämys on syvempi, ja TV saa modernin ilmeen.

Pixel Plus HD. Terävät kuvat lähteestä riippumatta.

Philipsin Pixel Plus HD -prosessori optimoi kuvanlaadun ja tuottaa erinomaisen terävyyden ja kontrastin. Halusitpa sitten katsella kaapeli-TV:tä tai katsella DVD:tä, saat nauttia terävästä kuvasta, jossa valkoinen on valkoista ja musta mustaa.

Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

15

Arviot

3
2

28/08/2018

Suomi

Suomi

Hinta laatusuhde kohdillaan.

Erittäin helppo käyttöönotto. Helppo käyttövalikko. Erittäin hyvä kuva.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5500 series 43PFT5503 Erittäin ohut Full HD LED-TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5500 series 43PFT5503 Erittäin ohut Full HD LED-TV

07/10/2019

Norge

Norge

TV for de fleste behov

Mye for pengene. Når du ikke skal ha TV med mange funksjoner, er dette midt i blinken.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5500 series 43PFT5503 Svært slank Full HD LED-TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5500 series 43PFT5503 Svært slank Full HD LED-TV

13/08/2020

Danmark

Danmark

Fungerer

Fin billedkvalitet som sagtens kan reguleres til lysere/mørkere. Opløsningen fungerer fint med FIFA spil. Alt i alt et fint produkt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV

Käyttöpäivä 2020-02-13

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV

Käyttöpäivä 2020-02-13

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.