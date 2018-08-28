2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
43PFT5503/12
Erittäin ohut Full HD LED-TV
Philips 5500 tarjoaa ensiluokkaisen katselukokemuksen Full HD -tarkkuuden ja Clear Sound -äänentoiston ansiosta. Nopeasti käyttövalmis: aseta virtajohto pistorasiaan ja nauti elokuvista, tv-sarjoista ja peleistä.
108 cm (43")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Uudenlaisen jalkatelineen ansiosta TV:n alle jää tyhjää tilaa, kun perinteistä jalustaa ei tarvita. Katseluelämys on syvempi, ja TV saa modernin ilmeen.
Philipsin Pixel Plus HD -prosessori optimoi kuvanlaadun ja tuottaa erinomaisen terävyyden ja kontrastin. Halusitpa sitten katsella kaapeli-TV:tä tai katsella DVD:tä, saat nauttia terävästä kuvasta, jossa valkoinen on valkoista ja musta mustaa.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.
4.0
5:stä
15
Arviot
Eero
28/08/2018
Suomi
Hinta laatusuhde kohdillaan.
Erittäin helppo käyttöönotto. Helppo käyttövalikko. Erittäin hyvä kuva.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5500 series 43PFT5503 Erittäin ohut Full HD LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5500 series 43PFT5503 Erittäin ohut Full HD LED-TV
Farsan
07/10/2019
Norge
TV for de fleste behov
Mye for pengene. Når du ikke skal ha TV med mange funksjoner, er dette midt i blinken.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5500 series 43PFT5503 Svært slank Full HD LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5500 series 43PFT5503 Svært slank Full HD LED-TV
Huttelihut
13/08/2020
Danmark
Fungerer
Fin billedkvalitet som sagtens kan reguleres til lysere/mørkere. Opløsningen fungerer fint med FIFA spil. Alt i alt et fint produkt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV
Käyttöpäivä 2020-02-13
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV
Käyttöpäivä 2020-02-13
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.