2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
43PUS7100/12
Erittäin ohut 4K UHD -LED-TV Android-järjestelmille
Android-pohjaisessa 7100-sarjan UHD-televisiossa yhdistyvät huippunopea neliytiminen prosessori ja erittäin ohut rakenne. Television tyylikäs hopeakehys ja jalustan muotoilu korostavat vauhdin tuntua, ja Ambilight tehostaa katseluelämystäsi entisestään.
108 cm (43")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 Gt:n laajennettava muisti
DVB-T/T2/C/S/S2
Micro Dimming Pro optimoi television kontrastin ympäristön valaistuksen mukaan. Valosensori ja erityinen ohjelmisto analysoivat kuvaa 6 400 eri alueella, jotta pääset nauttimaan uskomattomasta kontrastista ja eloisasta kuvasta – sekä päivä- että yöaikaan.
Philips Quad Core -suoritin ja Android-käyttöjärjestelmä tuottavat yhdessä jännittävän pelikokemuksen. Androidin ansiosta myös valikoissa liikkuminen, sovellusten avaaminen ja videoiden toistaminen on nopeaa, helppoa ja hauskaa.
Google Play™ -palvelussa on monipuolinen valikoima laadukkaita pelejä kaikenikäisille. Televisiolle optimoidut pelit ovat suurella ruudulla upeaa pelattavaa ja katseltavaa. Etkä tarvitse edes erillistä pelikonsolia: kytke vain USB-peliohjain ja käy pelien kimppuun.
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2.5
5:stä
414
Arviot
Juciz
19/03/2016
Suomi
Erittäin hyvä smart tv
Erittäin hyvä ja terävä kuva, miellyttävä katsella. Jalkojen muotoilu on loistavaa ( ei littana jalusta vaan siistit jalat ) Loistavat smart toiminnot - YLE areena - mtv katsomo - ruutu (beta versio) toimii hyvin Ylipäätänsä Android järjestelmäksi toimii hyvin.
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Arvioitu tuote: Philips 7000 series Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj. 49PUS7100 123 cm (49"), 4K Ultra HD -LED-TV, Quad Core -suoritin, 16 Gt:n laajennettava muisti, DVB-T/T2/C/S/S2 Ambilight 2 sivulla ja Pixel Precise Ultra HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips 7000 series Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj. 49PUS7100 123 cm (49"), 4K Ultra HD -LED-TV, Quad Core -suoritin, 16 Gt:n laajennettava muisti, DVB-T/T2/C/S/S2 Ambilight 2 sivulla ja Pixel Precise Ultra HD
Kaffedax
01/01/2017
Sverige
The dream
En liten bugg här eller där påverkar inte betyg eller användarupplevelse. En helt otroligt fin tv med underbar skärpa och bildkvalitet, även på de kanaler jag har analogt. Smidigheten att få ut maximalt av tvn då hela familjen använder android och alla enheter är kopplade till samma nätverk via wifi (AC). (Det enda som saknas är möjligheten att radera kanaler som är låsta helt, men snabblösningen med att filtrera alla fria är bra)
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Arvioitu tuote: Philips 7000 series Ultratunn TV med 4K UHD och Android™ 49PUS7100 123 cm (49-tums) LED-TV med 4K Ultra HD, Quad Core, 16 GB utbyggbart, DVB-T/T2/C/S/S2 med 2-sidig Ambilight XL och Pixel Precise Ultra HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips 7000 series Ultratunn TV med 4K UHD och Android™ 49PUS7100 123 cm (49-tums) LED-TV med 4K Ultra HD, Quad Core, 16 GB utbyggbart, DVB-T/T2/C/S/S2 med 2-sidig Ambilight XL och Pixel Precise Ultra HD
BORG1965
18/02/2017
Danmark
Vahvistettu ostaja
Super skærm
Kan kun anbefales; fantastisk billede Dårlig lyd, som alle de andre...
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips 7000 series Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD LED-TV med Quad Core, 16 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C/S/S2 med 2-sidet Ambilight og Pixel Precise Ultra HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips 7000 series Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD LED-TV med Quad Core, 16 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C/S/S2 med 2-sidet Ambilight og Pixel Precise Ultra HD
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on paikallisessa Google Play Storessa.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
Cloud Gaming -pelitarjonta riippuu pelituottajista.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Google Cast -toiminnon käyttäminen vaatii Google Cast Ready -sovelluksen ja -laitteen. Lisätietoja on Google Cast -tuotesivulla.
Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.