    Innovatiivinen. Mukaansatempaava. Uskomaton.
      Energy Label Europe F Energiamerkintä
      Saat lisätietoja lataamalla: Energiamerkintä (PDF 195.0KB)

      QLED 4K Ambilight TV

      43PUS8500/12

      Innovatiivinen. Mukaansatempaava. Uskomaton.

      Valmistaudu 4K QLED -väriloistoon. Mukaansatempaava Ambilight. Dolby Atmos, jossa 3D-elokuvaääni. Titan-käyttöjärjestelmällä varustettu televisio tekee suosikkisisältösi katselusta helppoa ja tehostaa katselukokemusta.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Saatavilla:

      Innovatiivinen. Mukaansatempaava. Uskomaton.

      • 108 cm (43") AMBILIGHT TV
      • 4K QLED
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      On televisioita. Ja sitten on Ambilight TV

      On televisioita. Ja sitten on Ambilight TV

      Ambilightin integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi ja ympäröivät television värikkäällä hehkulla. Elokuvat, urheilu, musiikkivideot ja pelit näyttävät jatkuvan kuvaruudun ulkopuolelle upottaen sinut entistä syvemmälle katselukokemukseen. Kun olet kerran kokeillut sitä, et enää halua olla ilman.

      4K QLED takaa eloisan kuvan ja Quantum Dot -värit

      4K QLED takaa eloisan kuvan ja Quantum Dot -värit

      Eloisat värit. Huipputerävä kuva. Tätä lähemmäs täydellisyyttä on vaikea päästä. 4K (UHD) -tarkkuudella varustettu Ambilight TV mukautuu kaikkiin HDR-kuvamuotoihin. Nauti jokaisesta henkeäsalpaavasta yksityiskohdasta niin valoisissa kuin pimeämmässäkin kohtauksissa.

      Pikselintarkat yksityiskohdat

      Pikselintarkat yksityiskohdat

      Tällaista 4K-elämystä et ole vielä kokenut. Kahdeksan miljoonaa pikseliä toimivat täydellisessä harmoniassa ja saavat kohtaukset näyttämään entistä todentuntuisemmilta ja yksityiskohtaisemmilta. Mikään ei vangitse hetkeä niin tarkasti kuin Philips Ambilight TV.

      Dolby Atmos tuo elokuvateatteriäänen kotiin

      Dolby Atmos tuo elokuvateatteriäänen kotiin

      Dolby Atmos -tekniikan ansiosta kaikki kuulostaa juuri siltä kuin ohjaaja tarkoittikin ja vie sinut entistä syvemmälle katselukokemukseen. Uppoudu hetkeen, katsoitpa sitten elokuvia, TV-sarjoja, urheilua tai pelisisältöä.

      DTS:X takaa vangitsevan 3D-äänielämyksen

      DTS:X takaa vangitsevan 3D-äänielämyksen

      DTS:X saa kaiken kuulostamaan uskomattoman todentuntuiselta, ja 3D-äänitekniikan ansiosta vaatimaton olohuoneesi muuntuu hetkessä upeaksi auditorioksi.

      Titan-käyttöjärjestelmä pitää sisällön lähellä

      Titan-käyttöjärjestelmä pitää sisällön lähellä

      Philips Smart TV:n Titan-käyttöjärjestelmän ansiosta saat suosikkisisältösi nopeasti käsiisi. Laaja valikoima hittielokuvia, TV-sarjoja ja dokumentteja on vain yhden painalluksen päässä. Mitä ikinä haluatkaan katsoa, kaikki parhaat suoratoistosovellukset ovat aina helposti käden ulottuvilla.

      Helppo yhteys älykotiverkkoon

      Helppo yhteys älykotiverkkoon

      Matter Smart Home -yhteensopivuuden ansiosta integrointi valmiiseen älykotiverkkoon on saumatonta. Voit ohjata televisiota kätevästi Matter Smart Home -sovelluksella tai äänellä painamalla kaukosäätimen painiketta ja puhumalla mikrofoniin. Himmennä valoja, säädä lämmitystä tai käynnistä Philips Ambilight TV – yksi komento riittää. Televisio on lisäksi yhteensopiva Google-älykaiuttimien ja Apple AirPlayn kanssa.

      Valitse juuri oikea koko

      Valitse juuri oikea koko

      Näppärä 43-tuumainen kuvaruutu tai hämmästyttävä 85 tuuman TV – ja kaikki siltä väliltä. Laajan kokovalikoiman ansiosta voit valita television, joka sulautuu saumattomasti sisustukseen. Kuuden eri koon joukosta löydät varmasti juuri omaan kotiisi sopivan vaihtoehdon.

      Äänen tehostus selkeyttää puhetta

      Kuule jokainen vuorosana entistä tarkemmin. Äänen tehostuksen ansiosta voit säätää puheäänen voimakkuutta ilman, että taustaäänen voimakkuus muuttuu. Näin jokainen lause erottuu selkeämmin eikä yksikään tärkeä hetki mene ohi.

      Pelivalmiit liitännät

      HDMI 2.1 ja VRR takaavat viiveettömän pelikokemuksen ja sulavan grafiikan, jotta saat kaiken irti konsolistasi. Lyhyen viiveen asetus kytkeytyy automaattisesti päälle, kun käynnistät konsolin, joten olet aina valmiina etenemään seuraavalle tasolle.

      Eurooppalaista muotoilua

      Kaarijalusta, tyylikkään ohut runko, uskomaton QLED-kuvanlaatu – tämä on eurooppalaista muotoilua parhaimmillaan. Aseta Ambilight Lounge-tilaan ja paistattele väriloistossa sillä aikaa, kun TV on lepotilassa. Kaukosäädin on valmistettu kierrätysmuovista, pakkaus on FSC-sertifioitua kartonkia ja jopa painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

      Tekniset tiedot

      • Ambilight

        Ambilight-ominaisuudet
        • AmbiSleep
        • Ambilight Music
        • Pelitila
        • Odotusvalotila
        • Aamuherätys
        • Mukautuu seinän väriin
        Ambilight-versio
        3 sivulla

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (tuuma)
        43  tuumaa
        Ruudun halkaisija (cm)
        108  cm
        Näytön resoluutio
        3840 x 2160 p
        Natiivivirkistystaajuus
        60  Hz
        Kuvatekniikka
        Pixel Precise Ultra HD
        Kuvanparannus
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Peli
        • HDR10+-yhteensopiva
        • Kotiteatteri
        • Näyttö
        • Elokuva
        • Micro Dimming
        • Oma asetus
        • Ultra Resolution
        Näyttötekniikka
        4K Ultra HD QLED

      • Näytön tulotarkkuus

        Tarkkuus – virkistystaajuus
        • 576p – 50 Hz
        • 640x480 – 60 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560x1440 – 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

        Digitaalitelevisio
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signaalivoimakkuuden ilmaisin
        Kyllä
        Teksti-tv
        1000 sivun Hyperteksti-tv
        HEVC-tuki
        Kyllä

      • Smart TV

        SmartTV-sovellukset*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT-sovellus*
        • Netflix*
        • YouTube
        käyttöjärjestelmä
        TITAN-käyttöjärjestelmä
        Muistin koko (Flash)*
        8 Gt

      • Smart TV -ominaisuudet

        Vuorovaikutteinen televisio
        HbbTV
        Ääniavustaja*
        • Amazon Alexa (kiinteä)
        • Google Home -yhteensopiva
        • Kaukosäädin ja mikrofoni
        Älykotikokemus
        • MATTER
        • Control4
        • Apple Home -yhteensopiva
        Peliohjauspalkki
        Gamebar 2.0
        TTS-tuki
        Kyllä

      • Multimediasovellukset

        Toistettavat videotiedostot
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Toistettavat musiikkitiedostot
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Tekstitysmuodon tuki
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Toistettavat kuvatiedostot
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ääni

        Audio
        2.0-kanavainen
        Lähtöteho (RMS)
        20 W
        Kaiutinkokoonpano
        2 x 10 W:n koko äänialueen kaiutinta
        Koodekki
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Äänenparannus
        • AVL-tila
        • Bassotehostus
        • Dolby Media Intelligence
        • Viihde
        • Taajuuskorjain
        • Kuuloprofiili
        • Yötila
        • Huoneen kalibrointi
        • Oma asetus
        • Äänen tehostus
        Kuulokeominaisuudet
        Dolby Atmos kuulokkeille
        Äänimoottori
        IntelliSound
        Pääkaiutin
        Koko äänialueen bassorefleksikaiutin (FR01A)

      • Liitännät

        HDMI-liitäntöjen määrä
        3
        HDMI-ominaisuudet
        • 4K
        • ARC (Audio Return Channel)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Toisto yhdellä painikkeella
        • Kaukosäätimen infrapunaliitäntä
        • Järjestelmän äänensäätö
        • Järjestelmän valmiustila
        USB-liitäntöjen lukumäärä
        2
        Langaton yhteys
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kaksoiskaista
        • Bluetooth 5.2
        • Apple AirPlay -yhteensopiva
        HDCP 2.3
        Kaikissa HDMI-liitännöissä
        HDMI ARC
        Kyllä, HDMI1
        HDMI 2.1 -ominaisuudet
        • eARC (HDMI 1)
        • eARC-/VRR-/ALLM-tuki
        EasyLink 2.0
        • Ulkoinen asetus TV-käyttöliittymässä
        • HDMI-CEC Philips TV:lle/SB:lle

      • Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

        Pelaaminen
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+-yhteensopiva

      • EU:n energiakortti

        EPREL-rekisteröintinumerot
        2227168
        SDR:n energialuokka
        F
        SDR:n virrankulutus käynnissä
        50  kWh/1000h
        HDR:n energialuokka
        G
        HDR:n virrankulutus käynnissä
        80  kWh/1000h
        Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna
        n.a
        Verkon valmiustila
        2,0  W
        Käytetty paneelitekniikka
        LED LCD
        Käytetty paneelitekniikka.
        QLED LCD

      • Virta

        Verkkovirta
        AC 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
        Virrankulutus valmiustilassa
        alle 0,5 W
        Virransäästöominaisuudet
        • Automaattinen virrankatkaisuajastin
        • Valosensori
        • Eco-tila
        • Kuvanmykistys (radio)

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • 2 AAA-paristoa
        • Laki- ja turvallisuusesite
        • Kaukosäädin
        • Pöytäjalusta
        • Virtajohto
        • Pikaopas

      • Muotoilu

        Television värit
        Mattamusta reunus
        Jalustamalli
        Kaareva musta metallijalusta

      • Mitat

        Kahden jalustan välimatka
        756 mm  mm
        Sopii seinätelineeseen
        200 x 100 mm
        TV ilman jalustaa (L x K x S)
        958 x 563 x 87 mm
        TV ja jalusta (L x K x S)
        958 x 625 x 243 mm
        Pahvilaatikko (L x K x S)
        1 045 x 650 x 133 mm
        TV:n paino ilman jalustaa
        6,76 kg
        TV:n ja jalustan paino
        7,08 kg
        Paino pakattuna
        9,8 kg

      • Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
      • TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
      • Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
      • Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, palveluntarjoajan, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
      • Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: https://www.netflix.com
      • Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Kaukosäätimeen valmiiksi määritetyt mediapainikkeet vaihtelevat maittain. Katso tarkemmat tiedot paketissa olevasta tuotteesta.
      • Google Assistant on saatavilla tuotekohtaisesti eri kielillä ja eri maissa.
      • TV:n ääniohjauspalvelujen saatavuus vaihtelee maan ja kielen mukaan. Viimeisimmät tiedot saat asiakaspalvelusta.
      • Apple, AirPlay ja Apple Home ovat Apple Inc.:in Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla rekisteröityjä tavaramerkkejä.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

