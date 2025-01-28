43PUS8500/12
Innovatiivinen. Mukaansatempaava. Uskomaton.
Valmistaudu 4K QLED -väriloistoon. Mukaansatempaava Ambilight. Dolby Atmos, jossa 3D-elokuvaääni. Titan-käyttöjärjestelmällä varustettu televisio tekee suosikkisisältösi katselusta helppoa ja tehostaa katselukokemusta.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Ambilightin integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi ja ympäröivät television värikkäällä hehkulla. Elokuvat, urheilu, musiikkivideot ja pelit näyttävät jatkuvan kuvaruudun ulkopuolelle upottaen sinut entistä syvemmälle katselukokemukseen. Kun olet kerran kokeillut sitä, et enää halua olla ilman.
Eloisat värit. Huipputerävä kuva. Tätä lähemmäs täydellisyyttä on vaikea päästä. 4K (UHD) -tarkkuudella varustettu Ambilight TV mukautuu kaikkiin HDR-kuvamuotoihin. Nauti jokaisesta henkeäsalpaavasta yksityiskohdasta niin valoisissa kuin pimeämmässäkin kohtauksissa.
Tällaista 4K-elämystä et ole vielä kokenut. Kahdeksan miljoonaa pikseliä toimivat täydellisessä harmoniassa ja saavat kohtaukset näyttämään entistä todentuntuisemmilta ja yksityiskohtaisemmilta. Mikään ei vangitse hetkeä niin tarkasti kuin Philips Ambilight TV.
Dolby Atmos -tekniikan ansiosta kaikki kuulostaa juuri siltä kuin ohjaaja tarkoittikin ja vie sinut entistä syvemmälle katselukokemukseen. Uppoudu hetkeen, katsoitpa sitten elokuvia, TV-sarjoja, urheilua tai pelisisältöä.
DTS:X saa kaiken kuulostamaan uskomattoman todentuntuiselta, ja 3D-äänitekniikan ansiosta vaatimaton olohuoneesi muuntuu hetkessä upeaksi auditorioksi.
Philips Smart TV:n Titan-käyttöjärjestelmän ansiosta saat suosikkisisältösi nopeasti käsiisi. Laaja valikoima hittielokuvia, TV-sarjoja ja dokumentteja on vain yhden painalluksen päässä. Mitä ikinä haluatkaan katsoa, kaikki parhaat suoratoistosovellukset ovat aina helposti käden ulottuvilla.
Matter Smart Home -yhteensopivuuden ansiosta integrointi valmiiseen älykotiverkkoon on saumatonta. Voit ohjata televisiota kätevästi Matter Smart Home -sovelluksella tai äänellä painamalla kaukosäätimen painiketta ja puhumalla mikrofoniin. Himmennä valoja, säädä lämmitystä tai käynnistä Philips Ambilight TV – yksi komento riittää. Televisio on lisäksi yhteensopiva Google-älykaiuttimien ja Apple AirPlayn kanssa.
Näppärä 43-tuumainen kuvaruutu tai hämmästyttävä 85 tuuman TV – ja kaikki siltä väliltä. Laajan kokovalikoiman ansiosta voit valita television, joka sulautuu saumattomasti sisustukseen. Kuuden eri koon joukosta löydät varmasti juuri omaan kotiisi sopivan vaihtoehdon.
Kuule jokainen vuorosana entistä tarkemmin. Äänen tehostuksen ansiosta voit säätää puheäänen voimakkuutta ilman, että taustaäänen voimakkuus muuttuu. Näin jokainen lause erottuu selkeämmin eikä yksikään tärkeä hetki mene ohi.
HDMI 2.1 ja VRR takaavat viiveettömän pelikokemuksen ja sulavan grafiikan, jotta saat kaiken irti konsolistasi. Lyhyen viiveen asetus kytkeytyy automaattisesti päälle, kun käynnistät konsolin, joten olet aina valmiina etenemään seuraavalle tasolle.
Kaarijalusta, tyylikkään ohut runko, uskomaton QLED-kuvanlaatu – tämä on eurooppalaista muotoilua parhaimmillaan. Aseta Ambilight Lounge-tilaan ja paistattele väriloistossa sillä aikaa, kun TV on lepotilassa. Kaukosäädin on valmistettu kierrätysmuovista, pakkaus on FSC-sertifioitua kartonkia ja jopa painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.
