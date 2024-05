Kaukosäädin sisältää kierrätysmuovia. Vastuullisesti pakattu.

Kapealla jalustalla ja lähes kehyksettömällä näytöllä varustettu Ambilight TV näyttää upealta. Voit luoda tunnelmavalaistuksen Ambilightin avulla, kun et katsele televisiota. Kaukosäädin on valmistettu uusiomuovista, pakkaus on FSC-sertifioitua kierrätyspahvia ja ohjeistus on painettu kierrätyspaperille.