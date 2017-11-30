2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
49PFS4131/12
Full HD erittäin ohut LED-TV
Philips 4100 -sarjan tyylikäs muotoilu ja Digital Crystal Clear -tekniikka tuovat kotiisi arvokkuutta. Full HD -kuvanlaatu ja selkeä ääni takaavat vaivattoman viihde-elämyksen.
123 cm (49")
Full HD -LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Tyylikäs, moderni, hienostunut ja tarkka. Erittäin ohuen muotoilun ansiosta Philipsin televisio näyttää upealta ja sopii tyylikkäästi sisustukseen.
Uusi integroitu HEVC-standardi takaa erinomaisen kuvanlaadun ja FHD-tarkkuuden.
Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.
3.6
5:stä
46
Arviot
sofronije
30/11/2017
United Kingdom
great tv
I am very happy with this model. Very great picture
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Brunno
27/10/2019
Deutschland
Alle Funktionen funktionieren gut
ich gucke viel Fernsehen in der Freizeit oder nehme Sendungen auf
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Käyttöpäivä 2018-10-27
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Käyttöpäivä 2018-10-27
Νίκος91
28/11/2018
Ελλάδα
Πολύ καλή τηλεόραση
Πολύ καλή τηλεόραση την έχω σχεδόν ένα χρόνο, θα την ξανα έπερνα, ζωντανα χρωματα, την συστήνω ανεπιφύλακτα
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.