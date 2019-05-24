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Tuotanto lopetettu

4100 seriesFull HD erittäin ohut LED-TV

49PFT4132/12

3.9

| (18) Arviot

Full HD erittäin ohut LED-TV

Tyylikäs ja loistava hinta-laatusuhde. Philips 4100 -televisio, jossa on Digital Crystal Clear -tekniikka, takaa Full HD -kuvanlaadun, suuren kontrastin ja selkeän äänentoiston. Tämä helppokäyttöinen malli tarjoaa vaivattoman viihdekokemuksen.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Digital Crystal Clear -tekniikan avulla

Full HD erittäin ohut LED-TV

  • 123 cm (49")

  • Full HD -LED-TV

  • DVB-T/T2/C

USB-liitäntä multimediatoistoa varten

USB-liitäntä multimediatoistoa varten

Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

Digital Crystal Clear: tarkkuutta, jonka haluat jakaa

Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

18

Arviot

2

24/05/2019

Norge

Norge

Enkel og praktisk

Enkelt og praktisk TV - apparat. Kjøpt til bruk på soverommet og er meget fornøyd.

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Arvioitu tuote: 4100 series 32PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 32PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD

10/05/2019

Norge

Norge

Svært god TV for pengene!

Svært god TV. Bildet er skarpt og fargene er klare og varme. Den er veldig elegant siden den har så tynn ramme, og er pen å se på. Lyden er mer enn godkjent, men det kan selvsagt ikke sammenlignes med et musikkanlegg.

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Arvioitu tuote: 4100 series 43PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 43PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD

04/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Quality Product

Wanted full HD and Philips has in my opinion the best reputation. I was not disappointed. The quality is everything I hoped for and would recommend this television to all who ask. I offer the highest praise for this product

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Arvioitu tuote: 4100 series 43PFT4132 Full HD Ultra-Slim LED TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 43PFT4132 Full HD Ultra-Slim LED TV

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.