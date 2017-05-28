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Tuotanto lopetettu

6000 seriesErittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™

49PUS6561/12

4.2

| (92) Arviot | 82% suosittelee tätä tuotetta

Erittäin ohut Android-4K-LED-televisio

Elegantti Philips 6500 -sarja tuo kotiisi tyyliä. Tutustu erinomaiseen 4K Ultra HD -kuvanlaatuun ja astu viihteen maailmaan Android TV -järjestelmän avulla. Ohut muotoilu ja ainutlaatuinen kaarijalusta viimeistelevät tyylikkään ulkoasun.

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99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Ambilight kolmella sivulla

Erittäin ohut Android-4K-LED-televisio

  • 123 cm (49")

  • 4K Ultra HD LED-TV

  • Quad Core, 16 Gt:n laajennettava muisti

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Eloisa kuva Pixel Precise Ultra HD:llä

4K Ultra HD -television kauneus piilee jokaisessa yksityiskohdassa. Philips Pixel Precise Ultra HD -prosessori muuttaa minkä tahansa kuvasignaalin UHD-tarkkuuteen kuvaruudullasi. Lopputulos on sulavasti liikkuva ja terävä kuva, jossa on poikkeuksellinen kontrasti. Ihaile syviä mustia, puhtaita valkoisia, eloisia värejä ja luonnollisia ihonsävyjä – ohjelmalähteestä riippumatta.

Kauniin kirkas kaarijalusta

Philipsin kaarijalusta lainaa muotonsa arkkitehtuurista. Laadukas jalusta on modernin avonainen ja tasapainoisesti muotoiltu, ja sen kiiltävä kromipinta tuo tyylikkyyttä mihin tahansa huoneeseen.

DTS Premium Sound – kuule jokainen yksityiskohta

Hyvät TV-kaiuttimet vaativat tehokkaan prosessorin, joka säilyttää alkuperäisen äänen puhtauden. DTS Premium Suite takaa laadukkaan äänentoiston, jota kuluttajat odottavat huipputason laitteilta: mukaansatempaava tilaääni, syvä basso ja selkeä dialogi, jotka kuuluvat suurellakin äänenvoimakkuudella ilman säröjä, leikkautumista tai vääristymiä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

92

Arviot

82%

suosittelee tätä tuotetta

28/05/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Laitteen asennus oli helposti seurattavissa ja meni ensimmäisellä kerralla

Käyttöönotto oli helppoa, käyttöliittymä selkeä. Sopivan yksinkertainen kaukosäädin.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 55PUS6561 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 55PUS6561 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™

10/06/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Suverän

Helt nöjd med teven. Enda minus är kontakterna där bak sitter väldigt dumt. Svårt få i HDMI kablarna.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™

13/02/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bra bild och snygg design

Lätt att komma igång, bra med standard android app. Mycket bra bilder och ljud!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on paikallisessa Google Play Storessa.

  3. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  4. Cloud Gaming -pelitarjonta riippuu pelituottajista.

  5. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  6. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  7. Google Cast -toiminnon käyttäminen vaatii Google Cast Ready -sovelluksen ja -laitteen. Lisätietoja on Google Cast -tuotesivulla.

  8. Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.

  10. USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.