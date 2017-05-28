2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
49PUS6561/12
Erittäin ohut Android-4K-LED-televisio
Elegantti Philips 6500 -sarja tuo kotiisi tyyliä. Tutustu erinomaiseen 4K Ultra HD -kuvanlaatuun ja astu viihteen maailmaan Android TV -järjestelmän avulla. Ohut muotoilu ja ainutlaatuinen kaarijalusta viimeistelevät tyylikkään ulkoasun.
123 cm (49")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 Gt:n laajennettava muisti
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
4K Ultra HD -television kauneus piilee jokaisessa yksityiskohdassa. Philips Pixel Precise Ultra HD -prosessori muuttaa minkä tahansa kuvasignaalin UHD-tarkkuuteen kuvaruudullasi. Lopputulos on sulavasti liikkuva ja terävä kuva, jossa on poikkeuksellinen kontrasti. Ihaile syviä mustia, puhtaita valkoisia, eloisia värejä ja luonnollisia ihonsävyjä – ohjelmalähteestä riippumatta.
Philipsin kaarijalusta lainaa muotonsa arkkitehtuurista. Laadukas jalusta on modernin avonainen ja tasapainoisesti muotoiltu, ja sen kiiltävä kromipinta tuo tyylikkyyttä mihin tahansa huoneeseen.
Hyvät TV-kaiuttimet vaativat tehokkaan prosessorin, joka säilyttää alkuperäisen äänen puhtauden. DTS Premium Suite takaa laadukkaan äänentoiston, jota kuluttajat odottavat huipputason laitteilta: mukaansatempaava tilaääni, syvä basso ja selkeä dialogi, jotka kuuluvat suurellakin äänenvoimakkuudella ilman säröjä, leikkautumista tai vääristymiä.
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4.2
5:stä
92
Arviot
82%
suosittelee tätä tuotetta
Mikko
28/05/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Laitteen asennus oli helposti seurattavissa ja meni ensimmäisellä kerralla
Käyttöönotto oli helppoa, käyttöliittymä selkeä. Sopivan yksinkertainen kaukosäädin.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 55PUS6561 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 55PUS6561 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™
Rossi01
10/06/2017
Sverige
Vahvistettu ostaja
Suverän
Helt nöjd med teven. Enda minus är kontakterna där bak sitter väldigt dumt. Svårt få i HDMI kablarna.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™
Webbis
13/02/2017
Sverige
Vahvistettu ostaja
Bra bild och snygg design
Lätt att komma igång, bra med standard android app. Mycket bra bilder och ljud!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on paikallisessa Google Play Storessa.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
Cloud Gaming -pelitarjonta riippuu pelituottajista.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Google Cast -toiminnon käyttäminen vaatii Google Cast Ready -sovelluksen ja -laitteen. Lisätietoja on Google Cast -tuotesivulla.
Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.