DTS Premium Sound – kuule jokainen yksityiskohta

Hyvät TV-kaiuttimet vaativat tehokkaan prosessorin, joka säilyttää alkuperäisen äänen puhtauden. DTS Premium Suite takaa laadukkaan äänentoiston, jota kuluttajat odottavat huipputason laitteilta: mukaansatempaava tilaääni, syvä basso ja selkeä dialogi, jotka kuuluvat suurellakin äänenvoimakkuudella ilman säröjä, leikkautumista tai vääristymiä.