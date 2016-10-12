2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
49PUS7170/12
Erittäin ohut 4K UHD -LED-TV Android-järjestelmille
Android-pohjaisessa 7170-sarjan UHD-televisiossa yhdistyvät huippunopea neliytiminen prosessori ja erittäin ohut rakenne. Television tyylikäs hopeakehys ja jalustan muotoilu korostavat vauhdin tuntua, ja Ambilight tehostaa katseluelämystä entisestään.
123 cm (49")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 Gt:n laajennettava muisti
Kaksi viritintä DVB-T/T2/C/S/S2
Kahden virittimen ansiosta perheenjäsenten suosikki-tv-sarjat ja urheilu eivät enää kilpaile keskenään. Voit katsoa toista kanavaa ja tallentaa samalla toista myöhempää katselua varten.
Kotisi edustaa tyyliäsi. Suunnittelijamme ovat valinneet hienostuneet värit ja viimeistelleet television ulkoasun esimerkiksi kiillotetulla kromilla. Lopputulos on tyylikäs ja sopii saumattomasti sisustukseesi.
4K Ultra HD -television kauneus piilee jokaisesta yksityiskohdasta nauttimisessa. Philips Pixel Precise Ultra HD -prosessori muuttaa minkä tahansa kuvasignaalin UHD-tarkkuuteen kuvaruudullasi. Lopputulos on sulavasti liikkuva ja terävä kuva, jossa on poikkeuksellinen kontrasti. Ihaile syviä mustia, puhtaita valkoisia, eloisia värejä ja luonnollisia ihonsävyjä – ohjelmalähteestä riippumatta
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2.5
5:stä
90
Arviot
Hokke
12/10/2016
Suomi
Vahvistettu ostaja
Huippu kuvanlaatu ja toiminnot
Hyvä kuvanlaatu, helppokäyttöinen tv.Pidän kauko-ohjaimesta, helppo kirjoittaa, kun on kunnon näppis. Pidän taustavslosta. Tyytyväinen valintaan.
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Arvioitu tuote: 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj.
Poulin
06/04/2017
Suisse
Vahvistettu ostaja
Qualité d'image exelente
Je conseille vivement se téléviseur ambiligth étincelant simple à l'emploie androïde fonctionne très bien
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Arvioitu tuote: 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
polo76480
12/08/2016
France
Produit au TOP
Après une première frayeur sur un appareil qui fonctionnait mal et que la FNAC m'a remboursé, j'ai repris le même et j'en suis absolument ravi. Tout fonctionne parfaitement ! l'image est magnifique sans réglage particulier, l'Ambiligth, je ne connaissais pas, c'est extraordinaire, le son est net de qualité et bien défini. Pour info, sur le précédant défectueux, le petit bouton de secours sur l'arrière de l'appareil ne fonctionnait pas et n'affichait pas les 4 logos sur l'écran.... Bref, n'hésitez pas à investir sur ce Philisp 55pus7000 Surtout au prix fait par la Fnac ! Pour ma part le prochain sera le même en 65" .
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Arvioitu tuote: 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on paikallisessa Google Play Storessa.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
Cloud Gaming -pelitarjonta riippuu pelituottajista.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Google Cast -toiminnon käyttäminen vaatii Google Cast Ready -sovelluksen ja -laitteen. Lisätietoja on Google Cast -tuotesivulla.
Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.