Hyödynnä Quad Coren ja Androidin teho

Philips Quad Core -suoritin ja Android-käyttöjärjestelmä tuottavat yhdessä jännittävän pelikokemuksen. Androidin ansiosta myös valikoissa liikkuminen, sovellusten avaaminen ja videoiden toistaminen on nopeaa, helppoa ja hauskaa.