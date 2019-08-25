2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
49PUS7803/12
Erittäin ohut 4K UHD LED Android TV
Tyylikästä muotoilua aidoista materiaaleista. Erittäin ohuen Philips 7800 TV:n 4K-tarkkuus ja P5-kuvankäsittelyjärjestelmä takaavat huippuluokan kuvanlaadun.
123 cm (49") Ambilight TV
1700 Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect -kuvajärjestelmä
Micro Dimming Pro optimoi television kontrastin ympäristön valaistuksen mukaan. Valosensori ja erityinen ohjelmisto analysoivat kuvaa 6 400 eri alueella, jotta pääset nauttimaan uskomattomasta kontrastista ja eloisasta kuvasta – sekä päivä- että yöaikaan.
Tuulenpuuska, maahan laskeutuva lehti, tietä pitkin kiitävien renkaiden ääni. Pienet yksityiskohdat herättävät kuvan henkiin. Philips-äänenkäsittely yhdistää nämä yksityiskohdat ja luo tinkimättömän äänenkirkkauden. Kuulet kaiken ohjaajan haluamalla tavalla – studiotasoinen äänimiksaus tukee alkuperäistä äänisisältöä ja parantaa ääntä aina tarvittaessa. Syvä basso, selkeä puhe ja uskomaton tarkkuus ovat vain alkua.
Philips Quad Core -suoritin ja Android-käyttöjärjestelmä tuottavat yhdessä jännittävän pelikokemuksen. Androidin ansiosta myös valikoissa liikkuminen, sovellusten avaaminen ja videoiden toistaminen on nopeaa, helppoa ja hauskaa.
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4.0
5:stä
137
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
hendik
25/08/2019
Suomi
Tässä tuotteessa on erinomaisia toimintoja
super,Tässä tuotteessa on erinomaisia toimintoja,.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7800 series 49PUS7803 Erittäin ohut 4K UHD LED Android TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7800 series 49PUS7803 Erittäin ohut 4K UHD LED Android TV
Sande
09/06/2019
Suomi
Loistava televisio urheilun ja elokuvien ystäville!
Mahtava kuvanlaatu ja ambilight toiminto tekevät elokuvan ja urheilun katsomisesta juhlaa. Taustavalojen ja äänen toimintaa säädeltyä monella tavalla tarpeen mukaan, joten televisio toimii parhaalla mahdollisella tavalla eri tyyppisen genrejen katselussa. Smart tv toiminnot ovat kattavat ja helppokäyttöiset. Ainut miinus on hieman hitaasti toimiva epg.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7800 series 55PUS7803 Erittäin ohut 4K UHD LED Android TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7800 series 55PUS7803 Erittäin ohut 4K UHD LED Android TV
espoo
18/03/2019
Suomi
Hyvä kuva ja taustavalot
Hyvä ja suhteellisen helppokäyttöinen tv. En kadu ostopäätöstä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7800 series 55PUS7803 Erittäin ohut 4K UHD LED Android TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7800 series 55PUS7803 Erittäin ohut 4K UHD LED Android TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on Google Play Kaupassa.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
Huomaa, että Amazon-sovellukset eivät välttämättä ole käytettävissä maassasi. (Tällä hetkellä Amazon-sovellukset toimivat vain Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Itävallassa.)
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
Google Assistant toimitetaan ohjelmistopäivityksenä vuoden 2018 Android-TV-malleihin.
Cloud Gaming -pelitarjonta riippuu pelituottajista.
Sen toimivuus on riippuvainen sisäänrakennetuista ChromeCast-sovelluksista ja älylaitteista. Lisätietoja on sisäisillä ChromeCast-tuotesivuilla.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.