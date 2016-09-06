Ambilight muuttaa tapasi katsoa televisiota

Koti on erityinen paikka, jossa vietät suurimman osan ajastasi. Mikset siis valitsisi televisiota, joka sopii hyvin kotisi lämpimään ja kutsuvaan tunnelmaan? Philipsin uuden Ambilight-tekniikan ansiosta television kuva on entistä laajempi ja sykähdyttävämpi. Televisio heijastaa valoa molemmilta reunoilta ympäröiviin seiniin ja tuo näin televisio-ohjelman värit, eloisuuden ja jännityksen koko huoneeseen. Ambilight nostaa katselukokemuksesi aivan uudelle tasolle.