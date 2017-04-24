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Tuotanto lopetettu

6000 seriesErittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™

55PUT6401/12

3.3

| (136) Arviot

Erittäin ohut Android-4K-LED-televisio

Philips 6400 -sarjassa yhdistyvät kauneus ja toimivuus. Huomaamattomalla jalustalla varustetuissa televisioissa on erinomainen 4K Ultra HD- ja Pixel Plus Ultra HD -kuvanlaatu. Android TV -järjestelmä tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia viihtymiseen.

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99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Ambilight kahdella sivulla

Erittäin ohut Android-4K-LED-televisio

  • 139 cm (55")

  • 4K Ultra HD LED-TV

  • Quad Core, 8 Gt:n laajennettava muisti

  • DVB-T/T2/C

Laadukas ohut alumiinijalusta tuo televisioon tyyliä ja keveyttä

Taideteokset ovat yleensä parhaimmillaan jalustalla, eikä Philips TV ole poikkeus. Juuri tätä mallia varten suunniteltu ohut alumiinijalusta korostaa laadukkaan television keveyttä ja kapeita linjoja.

Hyödynnä Quad Coren ja Androidin teho

Hyödynnä Quad Coren ja Androidin teho

Philips Quad Core -suoritin ja Android-käyttöjärjestelmä tuottavat yhdessä jännittävän pelikokemuksen. Androidin ansiosta myös valikoissa liikkuminen, sovellusten avaaminen ja videoiden toistaminen on nopeaa, helppoa ja hauskaa.

Cloud Gaming: viihdyttäviä pelejä kaiken ikäisille

Cloud Gaming tarjoaa monipuolisen valikoiman laadukkaita pelejä kaiken ikäisille ja tasoisille pelaajille. Valitse peli palvelusta ja pelaa sitä suoraan televisiossa!

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Arviot

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3.3

5:stä

136

Arviot

24/04/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Helppokäyttöinen ja asennus nopea

Tuote ok, toimii kuten pitää. Kaukosäädin vaatii aika tarkan suuntauksen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 55PUT6401 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 55PUT6401 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™

23/04/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erinomainen yhdistelmä televisio

Tämän television käytön helppous yllätti. Android tvtä oli moitittu monessa paikassa hitaaksi ja jähmeäksi. Tässä toiminnot ovat olleet nopeita ja televisio on toiminut moitteetta. Kuvanlaatu on todella hyvä. Ambilight on todella hyvä lisä.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 55PUT6401 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 55PUT6401 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™

17/03/2018

Danmark

Danmark

Super flot og fantastisk tv

det er vores første smart tv og hvilket et vi er så super fantastisk glad og tilfreds for dette flotte tv

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 55PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 55PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on paikallisessa Google Play Storessa.

  3. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  4. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  5. Google Cast -toiminnon käyttäminen vaatii Google Cast Ready -sovelluksen ja -laitteen. Lisätietoja on Google Cast -tuotesivulla.

  6. Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.

  8. USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.

  9. Huomaa, että Amazon-sovellukset eivät välttämättä ole käytettävissä maassasi. (Tällä hetkellä Amazon-sovellukset toimivat vain Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Itävallassa.)