2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
55PUT6401/12
Erittäin ohut Android-4K-LED-televisio
Philips 6400 -sarjassa yhdistyvät kauneus ja toimivuus. Huomaamattomalla jalustalla varustetuissa televisioissa on erinomainen 4K Ultra HD- ja Pixel Plus Ultra HD -kuvanlaatu. Android TV -järjestelmä tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia viihtymiseen.
139 cm (55")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 8 Gt:n laajennettava muisti
DVB-T/T2/C
Taideteokset ovat yleensä parhaimmillaan jalustalla, eikä Philips TV ole poikkeus. Juuri tätä mallia varten suunniteltu ohut alumiinijalusta korostaa laadukkaan television keveyttä ja kapeita linjoja.
Philips Quad Core -suoritin ja Android-käyttöjärjestelmä tuottavat yhdessä jännittävän pelikokemuksen. Androidin ansiosta myös valikoissa liikkuminen, sovellusten avaaminen ja videoiden toistaminen on nopeaa, helppoa ja hauskaa.
Cloud Gaming tarjoaa monipuolisen valikoiman laadukkaita pelejä kaiken ikäisille ja tasoisille pelaajille. Valitse peli palvelusta ja pelaa sitä suoraan televisiossa!
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3.3
5:stä
136
Arviot
Ristoreipas
24/04/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Helppokäyttöinen ja asennus nopea
Tuote ok, toimii kuten pitää. Kaukosäädin vaatii aika tarkan suuntauksen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 55PUT6401 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 55PUT6401 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™
Mansku
23/04/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Erinomainen yhdistelmä televisio
Tämän television käytön helppous yllätti. Android tvtä oli moitittu monessa paikassa hitaaksi ja jähmeäksi. Tässä toiminnot ovat olleet nopeita ja televisio on toiminut moitteetta. Kuvanlaatu on todella hyvä. Ambilight on todella hyvä lisä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 55PUT6401 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 55PUT6401 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™
LP90
17/03/2018
Danmark
Super flot og fantastisk tv
det er vores første smart tv og hvilket et vi er så super fantastisk glad og tilfreds for dette flotte tv
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 55PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 55PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on paikallisessa Google Play Storessa.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
Google Cast -toiminnon käyttäminen vaatii Google Cast Ready -sovelluksen ja -laitteen. Lisätietoja on Google Cast -tuotesivulla.
Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
Huomaa, että Amazon-sovellukset eivät välttämättä ole käytettävissä maassasi. (Tällä hetkellä Amazon-sovellukset toimivat vain Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Itävallassa.)