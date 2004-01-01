65BDL6051C/00
Vuorovaikutteinen kokousnäyttö
Maksimoi osallistuminen ja inspiroi yhteistyöhön Philipsin vuorovaikutteisella C-Line-näytöllä. Nämä Android-näytöt kestävät kovaa päivittäistä käyttöä. Niissä on enintään 10 kosketuspistettä, saumaton lasinäyttö ja upotusmuotoilu.
Valitettavasti tämä tuote ei ole enää saatavilla
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
C-Line-näyttö
yhteensä
recurring payment
Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.
Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.
Näytä neljä syötettä samassa näytössä. Langattoman näytön jaon ansiosta voit yhdistää samanaikaisesti useita laitteita ja siirtää sisältöä tarvittaessa. Voit yhdistää laitteita nopeasti ja suojatusti nykyisen Wi-Fi-verkon kautta, ja valinnaisilla HDMI Interact -sovittimilla voit näyttää sisältöä suoraan näytössä ilman yhteyttä suojattuun verkkoon.
Kapasitiivisen kosketusnäytön ansiosta saat uudenlaisen näkymän saumattomaan lasinäyttöön, jonka reuna on vain 1,5 millimetrin levyinen. Luo elämyksellinen vuorovaikutteinen kokemus jopa 10 kosketuspisteellä samanaikaisesti. Täydellinen niin ryhmätyöhön kuin kilpailuihin. Voit näyttää kaikenlaista sisältöä, joten näyttö sopii ihanteellisesti esimerkiksi koulutukseen, julkisiin tiloihin, yrityksiin, hotelleihin ja kauppoihin.
Inspiroi ketterään yhteistyöhön valkotaulutilalla. Aktivoimalla ominaisuuden näyttö muuttuu tyhjäksi kankaaksi, jolle moni käyttäjä voi piirtää käsin tai erityisillä näyttötusseilla. Kaiken näytössä näkyvän voi tallentaa helposti tulostettavaksi tai tiedostonjakoa varten.
Käyttövalmis videoneuvotteluohjelma sujuvoittaa kahdenkeskisiä puheluita ja ryhmäpuheluita entisestään. Käytä joko omaa kameraasi tai Logitech Meetup -kameraa, joka on kattava videoneuvottelukameraratkaisu.
Integroimalla tämän Philipsin ammattilaisnäytön Crestron-verkkoosi voit etähallita sitä kannettavasta, pöytätietokoneesta tai mobiililaitteesta. Voit käynnistää ja sammuttaa näytön, ajastaa sisältöä, hallita asetuksia ja liittää helposti ulkoisia laitteita. Crestron Connected® on nopea, luotettava ja turvallinen yritystason ratkaisu sisällön hallintaan.
Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android-käyttöjärjestelmä varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.
Kuva/näyttö
Liitännät
Käyttömukavuus
Ääni
Virta
Tuettu näyttöresoluutio
Mitat
Käyttöolosuhteet
Multimediasovellukset
Sisäinen mediasoitin
Interaktiivinen monikosketustoiminto
Lisätarvikkeet
Yleistä
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.