SAPHI. Älykkääseen TV:n katseluun.

SAPHI on nopea ja intuitiivinen Philips Smart TV:n käyttöjärjestelmä. Voit keskittyä nauttimaan erinomaisesta kuvanlaadusta, koska kuvakevalikon ansiosta TV:n käyttäminen on todella helppoa. Voit myös vaivatta siirtyä Philips Smart TV:n suosikkisovellukseesi (kuten YouTube tai Netflix).