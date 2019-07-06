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Tuotanto lopetettu

6700 seriesErittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV

65PUS6703/12

3.7

| (354) Arviot

Erittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV

Nauti huippuluokan 4K UHD -kuvanlaadusta helppokäyttöisessä Smart TV:ssa. Käytä suosikkisisältöjäsi kätevästi SAPHI-järjestelmällä. Pixel Precise Ultra HD tekee kuvantoistosta sujuvaa ja terävää. Ambilight-tehoste kruunaa elämyksen.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Ambilight kolmella sivulla

Erittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV

  • 164 cm (65") Ambilight TV

  • 1100 Picture Performance Index

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

Micro Dimming -tekniikka optimoi televisiokuvan kontrastin

Micro Dimming -tekniikka optimoi televisiokuvan kontrastin

Erityinen ohjelmisto analysoi kuvan ja säätää sen 6 400 eri kuva-aluetta. Näin kuvien kontrasti tehostuu ja visuaalisesta elämyksestä tulee entistä todentuntuisempi.

Syvät bassoäänet ja selkeä puhe.

DTS HD optimoi äänenkäsittelyn säilyttämällä alkuperäisen äänisisällön ja tuomalla puheäänet erittäin selkeinä kaiuttimiin.

SAPHI. Älykkääseen TV:n katseluun.

SAPHI. Älykkääseen TV:n katseluun.

SAPHI on nopea ja intuitiivinen Philips Smart TV:n käyttöjärjestelmä. Voit keskittyä nauttimaan erinomaisesta kuvanlaadusta, koska kuvakevalikon ansiosta TV:n käyttäminen on todella helppoa. Voit myös vaivatta siirtyä Philips Smart TV:n suosikkisovellukseesi (kuten YouTube tai Netflix).

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

354

Arviot

06/07/2019

Suomi

Suomi

Terävä kuva ilman hd lähetystäkin

Ohut ja kevyt. Ambiligth erinomainen.Erilaisia variaatioita valolle. Saa kytkettyä poiskin tarvittaessa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6700 series 43PUS6703 Erittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6700 series 43PUS6703 Erittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV

21/06/2019

Suomi

Suomi

Sovellukset

Miksi en löydä Yle Areenaa vaikka pitäisi olla esiasennettu kyseiseen malliin ? Areenaa ei myöskään löydy sovelluskaupasta hakutoiminnolla.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6700 series 43PUS6703 Erittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6700 series 43PUS6703 Erittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV

26/03/2019

Suomi

Suomi

Todella hyvä teevee

Ei kaduta yhtään television uusiminen, katselukokemus on parantunut ja teeveestä löytyvät sovellukset ovat tehneet arjestakin juhlaa!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6700 series 65PUS6703 Erittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6700 series 65PUS6703 Erittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.

  7. USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.

  8. Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempi. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.

  9. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.