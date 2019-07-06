2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
65PUS6703/12
Erittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV
Nauti huippuluokan 4K UHD -kuvanlaadusta helppokäyttöisessä Smart TV:ssa. Käytä suosikkisisältöjäsi kätevästi SAPHI-järjestelmällä. Pixel Precise Ultra HD tekee kuvantoistosta sujuvaa ja terävää. Ambilight-tehoste kruunaa elämyksen.
164 cm (65") Ambilight TV
1100 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Erityinen ohjelmisto analysoi kuvan ja säätää sen 6 400 eri kuva-aluetta. Näin kuvien kontrasti tehostuu ja visuaalisesta elämyksestä tulee entistä todentuntuisempi.
DTS HD optimoi äänenkäsittelyn säilyttämällä alkuperäisen äänisisällön ja tuomalla puheäänet erittäin selkeinä kaiuttimiin.
SAPHI on nopea ja intuitiivinen Philips Smart TV:n käyttöjärjestelmä. Voit keskittyä nauttimaan erinomaisesta kuvanlaadusta, koska kuvakevalikon ansiosta TV:n käyttäminen on todella helppoa. Voit myös vaivatta siirtyä Philips Smart TV:n suosikkisovellukseesi (kuten YouTube tai Netflix).
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3.7
5:stä
354
Arviot
Cake
06/07/2019
Suomi
Terävä kuva ilman hd lähetystäkin
Ohut ja kevyt. Ambiligth erinomainen.Erilaisia variaatioita valolle. Saa kytkettyä poiskin tarvittaessa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6700 series 43PUS6703 Erittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6700 series 43PUS6703 Erittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV
FaMaKi
21/06/2019
Suomi
Sovellukset
Miksi en löydä Yle Areenaa vaikka pitäisi olla esiasennettu kyseiseen malliin ? Areenaa ei myöskään löydy sovelluskaupasta hakutoiminnolla.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6700 series 43PUS6703 Erittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6700 series 43PUS6703 Erittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV
Jupe
26/03/2019
Suomi
Todella hyvä teevee
Ei kaduta yhtään television uusiminen, katselukokemus on parantunut ja teeveestä löytyvät sovellukset ovat tehneet arjestakin juhlaa!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6700 series 65PUS6703 Erittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6700 series 65PUS6703 Erittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempi. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.