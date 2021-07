HDR Premium täydentää värejä, syvyyttä ja ulottuvuuksia

High Dynamic Range Premium on uusi kuvan laadun standardi, joka mullistaa kotiviihteen parantamalla merkittävästi kontrastia ja värientoistoa. Voit nauttia uskomattoman luonnollisesta katselukokemuksesta, jossa on syvyyttä ja joka kuvastaa samalla tarkasti ohjaajan näkemystä. Tuloksena on parempi kirkkaus ja kontrasti, enemmän värejä ja tarkemmat yksityiskohdat kuin koskaan aiemmin.