Huippuluokan materiaalit ja viimeistely lisäävät kuviesi arvoa

Erittäin tyylikäs muotoilu ja huippuluokan materiaalit, kuten vankka jalusta, tyylikäs kehys ja yksityiskohtainen viimeistely. Laite kertookin laadukkuudesta ja hienostuneesta mausta ja antaa viimeisen silauksen PhotoFrame-laitteessa näytettäville kuville.