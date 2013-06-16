2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
7FF2CME/00
Jokainen kuva kertoo tarinan
Näytä, jaa, järjestele ja koe muistosi uudelleen! 7FF2CME-kehys näyttää valokuvasi yhtä laadukkaina ja värikylläisinä kuin ammattilaistasoiset tulosteet. Kuvakoko on ihanteellinen 4 x 6. Varmasti helpoin tapa katsella digikuviasi ilman tietokonetta.
17,8 cm (7") LCD
16,5 cm (6,5") katselualue
Markkinoiden parhaassa suuren pikselimäärän näytössä näkyy jopa 88 prosenttia enemmän pikseleitä neliötuumaa kohti kuin huippuluokan 43 cm (17") LCD-näytössä – näet tärkeät valokuvasi yhtä elävän yksityiskohtaisina ja värikkäinä kuin korkealaatuisissa tulosteissa.
Täysvärinäytössä näet valokuvien parhaat puolet. Kuvien värit ovat kirkkaat ja luonnolliset, koska näyttö toistaa kaikki ne värit, joita käytetään valokuvaamossa tehdyissä paperikuvissa.
Erittäin tyylikäs muotoilu ja huippuluokan materiaalit, kuten vankka jalusta, tyylikäs kehys ja yksityiskohtainen viimeistely. Laite kertookin laadukkuudesta ja hienostuneesta mausta ja antaa viimeisen silauksen PhotoFrame-laitteessa näytettäville kuville.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
3.8
5:stä
4
Arviot
wiking2
16/06/2013
Nederland
prima frunctioneel fotoframe
werkt goed. mooi beeld. zou wel met wifi photostream willen laden.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 10FF2CME PhotoFrame
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 10FF2CME PhotoFrame
wiking2
16/06/2013
Nederland
prima frunctioneel fotoframe
werkt goed. mooi beeld. zou wel met wifi photostream willen laden.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 10FF2CME PhotoFrame
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 10FF2CME PhotoFrame
Theo1952
09/10/2011
Nederland
Dit produkt voldoet aan de verwachtingen
Kan gemakkelijk diashow van recente foto's zien en ook heel een voudig wisselen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 10FF2CME PhotoFrame
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 10FF2CME PhotoFrame