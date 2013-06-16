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Tuotanto lopetettu

PhotoFrame

7FF2CME/00

3.8

| (4) Arviot

Jokainen kuva kertoo tarinan

Näytä, jaa, järjestele ja koe muistosi uudelleen! 7FF2CME-kehys näyttää valokuvasi yhtä laadukkaina ja värikylläisinä kuin ammattilaistasoiset tulosteet. Kuvakoko on ihanteellinen 4 x 6. Varmasti helpoin tapa katsella digikuviasi ilman tietokonetta.

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Jokainen kuva kertoo tarinan

  • 17,8 cm (7") LCD

  • 16,5 cm (6,5") katselualue

Suuri pikselimäärä takaa terävän ja yksityiskohtaisen valokuvanäytön

Markkinoiden parhaassa suuren pikselimäärän näytössä näkyy jopa 88 prosenttia enemmän pikseleitä neliötuumaa kohti kuin huippuluokan 43 cm (17") LCD-näytössä – näet tärkeät valokuvasi yhtä elävän yksityiskohtaisina ja värikkäinä kuin korkealaatuisissa tulosteissa.

Digitaalisuus mahdollistaa täydellisen väritoiston ja loistavan valokuvanäytön

Täysvärinäytössä näet valokuvien parhaat puolet. Kuvien värit ovat kirkkaat ja luonnolliset, koska näyttö toistaa kaikki ne värit, joita käytetään valokuvaamossa tehdyissä paperikuvissa.

Huippuluokan materiaalit ja viimeistely lisäävät kuviesi arvoa

Erittäin tyylikäs muotoilu ja huippuluokan materiaalit, kuten vankka jalusta, tyylikäs kehys ja yksityiskohtainen viimeistely. Laite kertookin laadukkuudesta ja hienostuneesta mausta ja antaa viimeisen silauksen PhotoFrame-laitteessa näytettäville kuville.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

4

Arviot

5
2
1

16/06/2013

Nederland

Nederland

prima frunctioneel fotoframe

werkt goed. mooi beeld. zou wel met wifi photostream willen laden.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 10FF2CME PhotoFrame

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 10FF2CME PhotoFrame

16/06/2013

Nederland

Nederland

prima frunctioneel fotoframe

werkt goed. mooi beeld. zou wel met wifi photostream willen laden.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 10FF2CME PhotoFrame

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 10FF2CME PhotoFrame

09/10/2011

Nederland

Nederland

Dit produkt voldoet aan de verwachtingen

Kan gemakkelijk diashow van recente foto's zien en ook heel een voudig wisselen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 10FF2CME PhotoFrame

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 10FF2CME PhotoFrame

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