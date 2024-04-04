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Zeoliittikaasusuodatin

Tuotanto lopetettu

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Zeoliittikaasusuodatin

AC4117

Zeoliittikaasusuodatin

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

Philipsin zeoliittikaasusuodatin vangitsee tehokkaasti monenlaiset kaasut ja hajut. Laitteen sisällä oleva aktiivihappi puhdistaa zeoliittisuodatinta jatkuvasti varmistaen loistavan, pitkäkestoisen tuloksen.

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  • 4 April 2024