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Zeoliittikaasusuodatin
Tuotanto lopetettu
Tuki
AC4118
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Philipsin zeoliittikaasusuodatin vangitsee tehokkaasti monenlaiset kaasut ja hajut. Laitteen sisällä oleva aktiivihappi puhdistaa zeoliittisuodatinta jatkuvasti varmistaen loistavan, pitkäkestoisen tuloksen.