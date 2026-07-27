Kiinteä sireeni turvaksesi

Turvassa pysyminen tarkoittaa usein sitä, että on paikannettavissa. Laitteen kiinteä sireeni kiinnittää huomion, joten apu ei ole koskaan kaukana. Se saa virtansa liike-energiasta, jotta ei tulisi odottamattomia paristo-ongelmia. Sireeni takaa sinulle mielenrauhan ja tekee turvallisuudestasi ykkösasian.