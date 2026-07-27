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  • Täydellinen kaveri ulkoharrastuksiin
  • Täydellinen kaveri ulkoharrastuksiin
  • Täydellinen kaveri ulkoharrastuksiin
  • Täydellinen kaveri ulkoharrastuksiin
  • Täydellinen kaveri ulkoharrastuksiin
  • Täydellinen kaveri ulkoharrastuksiin
  • Täydellinen kaveri ulkoharrastuksiin
  • Täydellinen kaveri ulkoharrastuksiin
  • Täydellinen kaveri ulkoharrastuksiin
  • Täydellinen kaveri ulkoharrastuksiin
  • Täydellinen kaveri ulkoharrastuksiin
  • Täydellinen kaveri ulkoharrastuksiin

Tuotanto lopetettu

Kannettava radio

AE1120/00

Täydellinen kaveri ulkoharrastuksiin
Kannettava Philips AE1120/00 -radio on tehty ulkokäyttöön. Se saa virran liike-energiasta, joten paristoja ei tarvita. Sisäisellä sireenillä voit kääntää huomion puoleesi ja USB-laturilla voit ladata laitteet ja pitää yhteyden yllä.
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tällä kannettavalla radiolla

Täydellinen kaveri ulkoharrastuksiin

  • Analoginen FM-/MW-viritys

  • Mikro-USB-portti lataamiseen

  • Taskulamppu

  • Oma virtalähde / paristokäyttö

Virtaa liike-energiasta ja lataaminen on vaivatonta

Virtaa liike-energiasta ja lataaminen on vaivatonta

Hyödynnä oma energiasi laitteen innovatiivisen virtalähteen avulla, joka saa virtaa liike-energiasta - ympäristöystävällinen vaihtoehto paristokäyttöisille laitteille. Virranjakaminen radiolle, taskulampulle tai puhelimen tai muun laitteen lataukseen on helppo tapa pitää laitteet ladattuna.

Kiinteä taskulamppu iltatoiminnan valaisemiseen

Kiinteä taskulamppu iltatoiminnan valaisemiseen

Älä jää pimentoon. Laitteen kiinteän taskulampun avulla voit jatkaa vielä pitkään auringonlaskun jälkeen. Laite vähentää huonosti valaistujen iltatoimintojen riskejä ja saattaa olla suureksi avuksi sähkökatkojen aikana. Liike-energiasta saatava virta pitää laitteesi automaattisesti ladattuna ja huolet paristojen loppumisesta voi unohtaa

Kiinteä sireeni turvaksesi

Kiinteä sireeni turvaksesi

Turvassa pysyminen tarkoittaa usein sitä, että on paikannettavissa. Laitteen kiinteä sireeni kiinnittää huomion, joten apu ei ole koskaan kaukana. Se saa virtansa liike-energiasta, jotta ei tulisi odottamattomia paristo-ongelmia. Sireeni takaa sinulle mielenrauhan ja tekee turvallisuudestasi ykkösasian.

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