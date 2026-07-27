2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AE1120/00
Analoginen FM-/MW-viritys
Mikro-USB-portti lataamiseen
Taskulamppu
Oma virtalähde / paristokäyttö
Hyödynnä oma energiasi laitteen innovatiivisen virtalähteen avulla, joka saa virtaa liike-energiasta - ympäristöystävällinen vaihtoehto paristokäyttöisille laitteille. Virranjakaminen radiolle, taskulampulle tai puhelimen tai muun laitteen lataukseen on helppo tapa pitää laitteet ladattuna.
Älä jää pimentoon. Laitteen kiinteän taskulampun avulla voit jatkaa vielä pitkään auringonlaskun jälkeen. Laite vähentää huonosti valaistujen iltatoimintojen riskejä ja saattaa olla suureksi avuksi sähkökatkojen aikana. Liike-energiasta saatava virta pitää laitteesi automaattisesti ladattuna ja huolet paristojen loppumisesta voi unohtaa
Turvassa pysyminen tarkoittaa usein sitä, että on paikannettavissa. Laitteen kiinteä sireeni kiinnittää huomion, joten apu ei ole koskaan kaukana. Se saa virtansa liike-energiasta, jotta ei tulisi odottamattomia paristo-ongelmia. Sireeni takaa sinulle mielenrauhan ja tekee turvallisuudestasi ykkösasian.
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