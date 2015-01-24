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Tuotanto lopetettu

Herätyskello

AJ110/12

3.8

| (6) Arviot

Kompakti herätyskello

Philipsin kompaktissa herätyskellossa on helppokäyttöinen aika-, hälytys- ja kalenteriasetus ja automaattisesti sammuva LCD-taustavalo. Yhdellä AA-paristolla käyvä kello on erinomainen matkoilla. Herätyksen toistolla voit torkkua viisi minuuttia pidempään.

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Kompakti herätyskello

Kätevä koko helpottaa kuljetusta töihin tai matkoilla

Tämä kätevän kompakti herätyskello sisältää aika- ja herätystoiminnon. Pienen kokonsa puolesta se sopii mihin tahansa kotona tai toimistossa, ja voit ottaa sen aina mukaasi matkoille.

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä

Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot selkeästi yhdellä silmäyksellä.

Aseta aika ja herätys helposti

Ajan ja herätyksen asettaminen on niin helppoa, ettei pikaopasta tai käyttöopasta välttämättä tarvitse katsoa. Kelloradion kosketuspainikkeilla asettaminen sujuu kuin itsestään.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.8

5:stä

6

Arviot

2

24/01/2015

Nederland

Nederland

Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ110 Wekker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ110 Wekker

24/01/2015

Nederland

Nederland

Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ110 Wekker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ110 Wekker

21/05/2012

Nederland

Nederland

Prima koop

Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ110 Wekker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ110 Wekker

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