2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ110/12
Kompakti herätyskello
Philipsin kompaktissa herätyskellossa on helppokäyttöinen aika-, hälytys- ja kalenteriasetus ja automaattisesti sammuva LCD-taustavalo. Yhdellä AA-paristolla käyvä kello on erinomainen matkoilla. Herätyksen toistolla voit torkkua viisi minuuttia pidempään.
Tämä kätevän kompakti herätyskello sisältää aika- ja herätystoiminnon. Pienen kokonsa puolesta se sopii mihin tahansa kotona tai toimistossa, ja voit ottaa sen aina mukaasi matkoille.
Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot selkeästi yhdellä silmäyksellä.
Ajan ja herätyksen asettaminen on niin helppoa, ettei pikaopasta tai käyttöopasta välttämättä tarvitse katsoa. Kelloradion kosketuspainikkeilla asettaminen sujuu kuin itsestään.
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3.8
5:stä
6
Arviot
Olivier124535
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ110 Wekker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ110 Wekker
JohD50
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ110 Wekker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ110 Wekker
Frans200
21/05/2012
Nederland
Prima koop
Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ110 Wekker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ110 Wekker