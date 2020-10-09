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Tuotanto lopetettu

Kelloradio

AJ2000/12

2.7

| (59) Arviot

Herääminen

Herää lempiradiokanavasi tai hälytyssummerin ääneen. Philipsin tyylikkäässä AJ2000-kelloradiossa on peilipintainen näyttö, ja voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat. Herää hymyillen uuteen aamuun.

Näytä kaikki edut

lempiradiokanavasi ääneen

Herääminen

  • Peilipintainen näyttö

  • Digitaalinen FM-viritin

  • Kaksi herätysaikaa

Kuuntele FM-radiota

Sisäisen FM-virittimen avulla voit kuunnella musiikkia tai uutisia suosikkiradiokanaviltasi joka päivä. Viritä vain haluamasi radiokanava.

Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana

Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat

Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.7

5:stä

59

Arviot

09/10/2020

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Toppen

Den är snygg och stilren. Älskar den, passar bra in där jag har den. Gillar allt med den, snygg design, fungerar utmärkt, extra fint med spegel finish, bra funktioner. Allt toppen. Finns inget negativt. Rekommenderas till alla

Edut

Snygg design, spegel finish, bra funktioner

Haitat

Inget

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ2000 Klockradio

Käyttöpäivä 2019-09-09

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ2000 Klockradio

Käyttöpäivä 2019-09-09

24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful clock

An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ2000 Clock Radio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ2000 Clock Radio

24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Beautiful clock

[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ2000 Clock Radio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ2000 Clock Radio

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