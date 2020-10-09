2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ2000/12
Herääminen
Herää lempiradiokanavasi tai hälytyssummerin ääneen. Philipsin tyylikkäässä AJ2000-kelloradiossa on peilipintainen näyttö, ja voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat. Herää hymyillen uuteen aamuun.
Peilipintainen näyttö
Digitaalinen FM-viritin
Kaksi herätysaikaa
Sisäisen FM-virittimen avulla voit kuunnella musiikkia tai uutisia suosikkiradiokanaviltasi joka päivä. Viritä vain haluamasi radiokanava.
Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.
2.7
5:stä
59
Arviot
currilindis
09/10/2020
Sverige
Vahvistettu ostaja
Toppen
Den är snygg och stilren. Älskar den, passar bra in där jag har den. Gillar allt med den, snygg design, fungerar utmärkt, extra fint med spegel finish, bra funktioner. Allt toppen. Finns inget negativt. Rekommenderas till alla
Edut
Snygg design, spegel finish, bra funktioner
Haitat
Inget
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ2000 Klockradio
Käyttöpäivä 2019-09-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ2000 Klockradio
Käyttöpäivä 2019-09-09
jonahbear
24/02/2018
United Kingdom
Beautiful clock
An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ2000 Clock Radio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ2000 Clock Radio
Arun
24/02/2018
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Beautiful clock
[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ2000 Clock Radio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ2000 Clock Radio