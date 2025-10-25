Ce radio réveil est un bon produit il suffit de lire la notice et voilà,le tour est joué.Mise à l'heure radio-pilotée avec la date il y'a juste a attendre,la température impécable,et surtout la double alarme avec rappel vraiment trés bien. Juste une chose ,il faut etre un peu patient à la mise en route ceci est normale, il faut attendre le signal pour l'horloge et l' etalonnage pour la température. Je recommande ce produit!