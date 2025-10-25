2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Säätietoja napin painalluksella
Aloita päiväsi oikein - joka päivä! Pienessä Philipsin sääkelloradiossa on radio-ohjattu kello sekä graafiset, värikkäät ja valaistut sääennustekuvakkeet. Luotettava meteorologisi huolehtii täsmällisyydestäsi!
Sisä- ja ulkolämpötilan näyttö
Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot selkeästi yhdellä silmäyksellä.
Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
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4.5
5:stä
15
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
DonJuan24
25/10/2025
United Kingdom
18 years old and still going strong
I have had this radio for over 17 years and it’s great. The radio has become a little temperamental but the indoor and outdoor door temperature are the real wins.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ260 Weather Clock Radio
Käyttöpäivä 2023-10-25
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ260 Weather Clock Radio
Käyttöpäivä 2023-10-25
dkn2k
27/09/2016
United Kingdom
A delight to own..
I got this item about 6 years ago to replace a more expensive (but no longer working device manufactured by a well known competitor). I'm glad to report that my AJ260/05 is still going strong. Great battery life, excellent display and highly accurate too. What a bargain this was. I'm happy to recommend this product from Philips - although from their perspective, I guess they would prefer to see them being replaced by consumers a little more often!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ260 Weather Clock Radio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ260 Weather Clock Radio
22/03/2011
United Kingdom
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ260 Weather Clock Radio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ260 Weather Clock Radio