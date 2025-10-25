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Tuotanto lopetettu

Sääkelloradio

AJ260/12

4.5

| (15) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta

Säätietoja napin painalluksella

Aloita päiväsi oikein - joka päivä! Pienessä Philipsin sääkelloradiossa on radio-ohjattu kello sekä graafiset, värikkäät ja valaistut sääennustekuvakkeet. Luotettava meteorologisi huolehtii täsmällisyydestäsi!

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Säätietoja napin painalluksella

  • Sisä- ja ulkolämpötilan näyttö

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä

Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot selkeästi yhdellä silmäyksellä.

Sääennustenäyttö, jossa graafiset animaatiot

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

15

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

25/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

18 years old and still going strong

I have had this radio for over 17 years and it’s great. The radio has become a little temperamental but the indoor and outdoor door temperature are the real wins.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ260 Weather Clock Radio

Käyttöpäivä 2023-10-25

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ260 Weather Clock Radio

Käyttöpäivä 2023-10-25

27/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

A delight to own..

I got this item about 6 years ago to replace a more expensive (but no longer working device manufactured by a well known competitor). I'm glad to report that my AJ260/05 is still going strong. Great battery life, excellent display and highly accurate too. What a bargain this was. I'm happy to recommend this product from Philips - although from their perspective, I guess they would prefer to see them being replaced by consumers a little more often!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ260 Weather Clock Radio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ260 Weather Clock Radio

22/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ260 Weather Clock Radio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ260 Weather Clock Radio

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