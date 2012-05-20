2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ301DB/12
Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!
Kuuntele kannettavaa musiikkilaitettasi kotona! Telakoi iPod- tai GoGear-soittimesi kompaktiin Philipsin kelloradioon, jossa on voimakkaat bassoäänet takaava 12 watin RMS-teho. Nauti musiikista ja valitse herätysääneksi lempimusiikkisi.
Musta
Nauti MP3-musiikista samalla, kun iPod latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää iPodin suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, jotta voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Lisäksi se lataa iPodin sen toistaessa musiikkia, jotta voit nauttia musiikista huolehtimatta iPodin akun tyhjenemisestä. Kaukosäätimellä voit selata, valita ja toistaa iPodiin tallennettua musiikkia. Viihdejärjestelmätelakka lataa iPodin automaattisesti, kun se on telakoituna.
wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti musiikista.
3.8
5:stä
6
Arviot
Kiki
20/05/2012
België
Geweldige koop voor geweldige prijs
Zeer tevreden met de aankoop, zeer makkelijkte gebruiken.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ301DB Klokradio voor iPod
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ301DB Klokradio voor iPod
johanvos
31/08/2011
België
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ301DB Klokradio voor iPod
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ301DB Klokradio voor iPod
yveltoren
20/05/2012
België
laat te wensen
ipod speelt hoe maar tuner laat het af en toe afweten wat betreft de ontvangt
Arvioitu tuote: AJ301DB Klokradio voor iPod
Arvioitu tuote: AJ301DB Klokradio voor iPod