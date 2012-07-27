2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ3112/12
Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!
Philipsin tyylikäs kelloradio näyttää mukavalta ja herättää sinut ajoissa. Laitteessa on sisäinen AM/FM-radio ja voit valita herätysääneksi lempiradiokanavasi tai summerin.
Kompakti muotoilu
Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.
Suuren koon ansiosta näytön sisältö on helposti luettavissa. Näet ajan ja hälytysajan vaivatta kauempaakin. Tämä ominaisuus sopii etenkin vanhemmille ja näkörajoitteisille henkilöille.
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3.6
5:stä
26
Arviot
Nikki
27/07/2012
United Kingdom
Brilliant little clock radio
I bought this in Tesco and chose it purposely because of the price . It was very cheap and i was unexpectadly pleased with it. It does the job and the radio has a decent reception. You can press a button for irt to play for an hour to go to sleep to and it turns itself off. All in all very good value for money
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Arvioitu tuote: AJ3112 Clock Radio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3112 Clock Radio
bobby
02/10/2011
United Kingdom
philips clock radio
very please with this product great value, philips products are well made and last a lifetime
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Arvioitu tuote: AJ3112 Clock Radio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3112 Clock Radio
reika
16/06/2014
Nederland
geweldig ding
licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.
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Arvioitu tuote: AJ3112 Klokradio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3112 Klokradio