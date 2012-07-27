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Tuotanto lopetettu

Kelloradio

AJ3112/12

3.6

| (26) Arviot

Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!

Philipsin tyylikäs kelloradio näyttää mukavalta ja herättää sinut ajoissa. Laitteessa on sisäinen AM/FM-radio ja voit valita herätysääneksi lempiradiokanavasi tai summerin.

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Herää radioon tai summeriin

Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!

  • Kompakti muotoilu

Herää suosikkikanavaasi tai summeriin

Herää suosikkikanavaasi tai summeriin

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.

Helposti luettava suuri näyttö

Suuren koon ansiosta näytön sisältö on helposti luettavissa. Näet ajan ja hälytysajan vaivatta kauempaakin. Tämä ominaisuus sopii etenkin vanhemmille ja näkörajoitteisille henkilöille.

Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.6

5:stä

26

Arviot

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little clock radio

I bought this in Tesco and chose it purposely because of the price . It was very cheap and i was unexpectadly pleased with it. It does the job and the radio has a decent reception. You can press a button for irt to play for an hour to go to sleep to and it turns itself off. All in all very good value for money

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Arvioitu tuote: AJ3112 Clock Radio

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Arvioitu tuote: AJ3112 Clock Radio

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

philips clock radio

very please with this product great value, philips products are well made and last a lifetime

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3112 Clock Radio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3112 Clock Radio

16/06/2014

Nederland

Nederland

geweldig ding

licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.

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Arvioitu tuote: AJ3112 Klokradio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3112 Klokradio

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