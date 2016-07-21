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Tuotanto lopetettu

Kelloradio, digitaalinen viritin

AJ3116/12

2.6

| (16) Arviot

Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!

Philipsin tyylikäs kelloradio näyttää hyvältä ja herättää sinut ajoissa. Laitteessa on sisäinen FM-radio ja voit valita herätysääneksi lempiradiokanavasi tai summerin.

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Herää radioon tai summeriin

Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!

  • Digitaalinen FM-viritin

  • Kaksi herätysaikaa

  • Ajan ja hälytyksen varmistus

Herää aamuun miellyttävästi

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.

Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana

Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 tunti) ja valita kuunneltava radiokanava nukkumaan mennessäsi. Philips-radio jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unten maille tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.6

5:stä

16

Arviot

21/07/2016

España

España

Vahvistettu ostaja

Cumple perfectamente con lo que buscaba

Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.

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Arvioitu tuote: AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

30/04/2018

Portugal

Portugal

O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.

Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital

02/01/2018

France

France

excellent radio reveil

Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
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