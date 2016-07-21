2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ3116/12
Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!
Philipsin tyylikäs kelloradio näyttää hyvältä ja herättää sinut ajoissa. Laitteessa on sisäinen FM-radio ja voit valita herätysääneksi lempiradiokanavasi tai summerin.
Digitaalinen FM-viritin
Kaksi herätysaikaa
Ajan ja hälytyksen varmistus
Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.
Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 tunti) ja valita kuunneltava radiokanava nukkumaan mennessäsi. Philips-radio jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unten maille tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.
2.6
5:stä
16
Arviot
JavierDG
21/07/2016
España
Vahvistettu ostaja
Cumple perfectamente con lo que buscaba
Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
doisdedos
30/04/2018
Portugal
O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.
Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital
gmtl
02/01/2018
France
excellent radio reveil
Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique