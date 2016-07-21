Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 tunti) ja valita kuunneltava radiokanava nukkumaan mennessäsi. Philips-radio jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unten maille tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.