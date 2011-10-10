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Tuotanto lopetettu

Kelloradio

AJ3121/12

3.5

| (28) Arviot

Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!

Philipsin tyylikäs kelloradio näyttää mukavalta ja herättää sinut ajoissa. Laitteessa on sisäinen AM/FM-radio ja voit valita herätysääneksi lempiradiokanavasi tai summerin.

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Herää radioon tai summeriin

Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!

Herää suosikkikanavaasi tai summeriin

Herää suosikkikanavaasi tai summeriin

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.

Kuuntele AM/FM-radiota

Kuuntele AM/FM-radiota

0

Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana

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Arviot

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3.5

5:stä

28

Arviot

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This clock will waken the dead!!!

This is an ideal clock for all the family.you can be roused from your sleep by either music,or a buzzer...you can have the music as loud as you need,and the buzzing gets louder if you don't waken right away: believe me;it will waken you.

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Arvioitu tuote: AJ3121 Clock Radio

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Arvioitu tuote: AJ3121 Clock Radio

03/08/2014

Nederland

Nederland

9,8

Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.

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Arvioitu tuote: AJ3121 Klokradio

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Arvioitu tuote: AJ3121 Klokradio

21/09/2012

België

België

Vahvistettu ostaja

zeer goede eigenschappen

zeer praktich in omgang zowel radio als wekkerradio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3121 Klokradio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3121 Klokradio

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