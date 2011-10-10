2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ3121/12
Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!
Philipsin tyylikäs kelloradio näyttää mukavalta ja herättää sinut ajoissa. Laitteessa on sisäinen AM/FM-radio ja voit valita herätysääneksi lempiradiokanavasi tai summerin.
Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.
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3.5
5:stä
28
Arviot
Billbored
10/10/2011
United Kingdom
This clock will waken the dead!!!
This is an ideal clock for all the family.you can be roused from your sleep by either music,or a buzzer...you can have the music as loud as you need,and the buzzing gets louder if you don't waken right away: believe me;it will waken you.
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Arvioitu tuote: AJ3121 Clock Radio
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Arvioitu tuote: AJ3121 Clock Radio
Rosmond
03/08/2014
Nederland
9,8
Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.
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Arvioitu tuote: AJ3121 Klokradio
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Arvioitu tuote: AJ3121 Klokradio
julleke
21/09/2012
België
Vahvistettu ostaja
zeer goede eigenschappen
zeer praktich in omgang zowel radio als wekkerradio
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Arvioitu tuote: AJ3121 Klokradio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3121 Klokradio