Herää suosikkikanavaasi tai summeriin

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.