2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ3226/12
Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!
Tyylikäs Philips-kelloradio, jossa on kaksi herätysaikaa, aloittaa päiväsi suosikkiradioasemasi musiikilla tai miellyttävällä herätysäänellä. Kätevällä kaapelilla voit liittää kannettavan musiikkisoittimesi kelloradioon.
Analoginen FM-/MW-viritys
Kaksi herätysaikaa
Ajan ja hälytyksen varmistus
Sisäänrakennettu äänitulokaapeli
Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.
Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.
Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta unien jatkaminen ohi herätysajan onnistuu turvallisesti. Voit nukkua vielä hetken ennen uutta herätystä, kun painat herätyksen toistopainiketta, herätys toistuu yhdeksän minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina siihen asti, kunnes suljet herätystoiminnon kokonaan.
2.8
5:stä
16
Arviot
acidburn3
11/07/2019
France
2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)
produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement
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Arvioitu tuote: AJ3226 Radio-réveil
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Arvioitu tuote: AJ3226 Radio-réveil
Hansie
03/11/2011
Nederland
goede kwaliteit.
Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............
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Arvioitu tuote: AJ3226 Klokradio
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Arvioitu tuote: AJ3226 Klokradio
Tweety
02/12/2013
België
Stijlvol en handig in gebruik
Mooi design en zeer handig in gebruik. Gemakkelijk met 2 wekkers die gezet kunnen worden. Eentje voor tijdens de week en eentje voor het weekend. Zo moet ik mijn wekker niet telkens opnieuw instellen.
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Arvioitu tuote: AJ3226 Klokradio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3226 Klokradio