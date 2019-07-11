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Tuotanto lopetettu

Kelloradio

AJ3226/12

2.8

| (16) Arviot

Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!

Tyylikäs Philips-kelloradio, jossa on kaksi herätysaikaa, aloittaa päiväsi suosikkiradioasemasi musiikilla tai miellyttävällä herätysäänellä. Kätevällä kaapelilla voit liittää kannettavan musiikkisoittimesi kelloradioon.

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Herää radioon tai summeriin

Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!

  • Analoginen FM-/MW-viritys

  • Kaksi herätysaikaa

  • Ajan ja hälytyksen varmistus

  • Sisäänrakennettu äänitulokaapeli

Herää suosikkikanavaasi tai summeriin

Herää suosikkikanavaasi tai summeriin

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.

Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat

Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.

Jatka unia herätyksen toiston ansiosta

Jatka unia herätyksen toiston ansiosta

Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta unien jatkaminen ohi herätysajan onnistuu turvallisesti. Voit nukkua vielä hetken ennen uutta herätystä, kun painat herätyksen toistopainiketta, herätys toistuu yhdeksän minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina siihen asti, kunnes suljet herätystoiminnon kokonaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

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2.8

5:stä

16

Arviot

11/07/2019

France

France

2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)

produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement

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Arvioitu tuote: AJ3226 Radio-réveil

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Arvioitu tuote: AJ3226 Radio-réveil

03/11/2011

Nederland

Nederland

goede kwaliteit.

Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............

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Arvioitu tuote: AJ3226 Klokradio

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Arvioitu tuote: AJ3226 Klokradio

02/12/2013

België

België

Stijlvol en handig in gebruik

Mooi design en zeer handig in gebruik. Gemakkelijk met 2 wekkers die gezet kunnen worden. Eentje voor tijdens de week en eentje voor het weekend. Zo moet ik mijn wekker niet telkens opnieuw instellen.

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Arvioitu tuote: AJ3226 Klokradio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3226 Klokradio

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