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Tuotanto lopetettu

Kelloradio, digitaalinen viritin

AJ3650/12

4.1

| (16) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

Heijastaa ajan mihin ja milloin tahansa

Philips-kelloradio heijastaa kellonajan, päivämäärän ja animaatiot huippukirkkaasti päivällä ja himmeästi yöllä - mihin tahansa. Älykäs lämpötilan tunnistin näyttää sisä- ja ulkolämpötilan - milloin tahansa.

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huippukirkkaasti

Heijastaa ajan mihin ja milloin tahansa

  • Huippukirkas ajan heijastus

Heijastaa ajan, päivämäärän, lämpötilan ja animaatiot

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Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat

Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.

Valmiin rentoutumismusiikin avulla nukahdat rauhallisesti

Valmiin rentoutumismusiikin avulla nukahdat rauhallisesti

Rentoudu tai nukahda rauhoittaviin ääniin. Philipsin kelloradioon on ladattu erilaisia rentoutusmusiikkikappaleita. Valitse esimerkiksi hiljainen sade, meren aallot tai kylpylämusiikki ja rentoudu.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.1

5:stä

16

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

3

14/02/2017

Norge

Norge

Meget bra produkt

Jeg er meget fornøyd dette produktet. Hvor kan man kjøpe en prosjektorklokke med inne/ut temp. + klokke visning i taket ?

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3650 Digital klokkeradio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3650 Digital klokkeradio

10/11/2025

France

France

Pièce detachee

Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci

Arvioitu tuote: AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Käyttöpäivä 2023-11-10

Arvioitu tuote: AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Käyttöpäivä 2023-11-10

17/09/2019

France

France

Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé

Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

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