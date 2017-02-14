2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Heijastaa ajan mihin ja milloin tahansa
Philips-kelloradio heijastaa kellonajan, päivämäärän ja animaatiot huippukirkkaasti päivällä ja himmeästi yöllä - mihin tahansa. Älykäs lämpötilan tunnistin näyttää sisä- ja ulkolämpötilan - milloin tahansa.
Huippukirkas ajan heijastus
0
Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.
Rentoudu tai nukahda rauhoittaviin ääniin. Philipsin kelloradioon on ladattu erilaisia rentoutusmusiikkikappaleita. Valitse esimerkiksi hiljainen sade, meren aallot tai kylpylämusiikki ja rentoudu.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
4.1
5:stä
16
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Anchanima
14/02/2017
Norge
Meget bra produkt
Jeg er meget fornøyd dette produktet. Hvor kan man kjøpe en prosjektorklokke med inne/ut temp. + klokke visning i taket ?
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3650 Digital klokkeradio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3650 Digital klokkeradio
Vrine64
10/11/2025
France
Pièce detachee
Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci
Arvioitu tuote: AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Käyttöpäivä 2023-11-10
Arvioitu tuote: AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Käyttöpäivä 2023-11-10
Canada62
17/09/2019
France
Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé
Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique