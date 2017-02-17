TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tuotekuva edestä
  • Tuotekuva edestä
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Valokuva pakkauksesta
  • Tuotekuva edestä
  • Tuotekuva edestä
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Valokuva pakkauksesta

Tuotanto lopetettu

Kelloradio

AJ3700/12

2.3

| (34) Arviot

Herätys!

Kaikki päivät ovat erilaisia – mutta kätevä Philips-kelloradio on seuranasi joka aamu. Kellonajan heijastustoiminto heijastaa ajan mille tahansa alustalle – avaa vain silmäsi ja näet ajan heti! Mukavat aamuherätykset ovat nyt entistäkin mukavampia!

Näytä kaikki edut

kellonajan heijastuksella

Herätys!

  • Kellonajan heijastus

  • Digitaalinen FM-viritin

  • Kaksi herätysaikaa

  • Paristo- tai verkkovirtakäyttö

Time Projection – kellonaika aina näkyvissä

Kellonajan heijastus (Time Projection) -tekniikalla kellonajan voi heijastaa kaikille pinnoille vapaassa kulmassa. Innovatiivinen heijastusjärjestelmä kohdistaa ja asemoi kellonajan aina selkeästi näkyviin. Perinteisistä nestekidenäytöistä poiketen valo kulkee negatiivisen Time Projection -nestekidenäytön läpi ilman huomattavia vääristymiä. Tehokas LED-valo valaisee negatiivisen nestekidenäytön ja heijastaa valon tietylle etäisyydelle. Kellon tarkka linssi heijastaa kellonajan ja jopa kohdistaa sen valmiiksi. Ylös ei tarvitse kömpiä, riittää kun vähän silmiä raottaa!

Kuvaa voi kiertää ja kääntää kätevästi

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä

Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot selkeästi yhdellä silmäyksellä.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

2.3

5:stä

34

Arviot

5

17/02/2017

España

España

Sólo un detalle...

El despertador no defrauda, pero tendría que poder apagarse el brillo porque aunque lo pongas en la opción más baja ilumina toda la habitación. No es necesario que proyecte la hora porque a oscuras no te quedas.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3700 Radio reloj

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3700 Radio reloj

07/01/2016

España

España

Casi casi...

Es un buen despertador, pero el hecho de no poder apagar el brillo de la pantalla retroiluminada provoca una molestia en la oscuridad. No se entiende el porqué no se ha añadido esta opción.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3700 Radio reloj

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3700 Radio reloj

13/03/2015

France

France

Vahvistettu ostaja

Très bon produit

Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3700 Radio-réveil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3700 Radio-réveil

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.