Time Projection – kellonaika aina näkyvissä

Kellonajan heijastus (Time Projection) -tekniikalla kellonajan voi heijastaa kaikille pinnoille vapaassa kulmassa. Innovatiivinen heijastusjärjestelmä kohdistaa ja asemoi kellonajan aina selkeästi näkyviin. Perinteisistä nestekidenäytöistä poiketen valo kulkee negatiivisen Time Projection -nestekidenäytön läpi ilman huomattavia vääristymiä. Tehokas LED-valo valaisee negatiivisen nestekidenäytön ja heijastaa valon tietylle etäisyydelle. Kellon tarkka linssi heijastaa kellonajan ja jopa kohdistaa sen valmiiksi. Ylös ei tarvitse kömpiä, riittää kun vähän silmiä raottaa!