2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ3700/12
Herätys!
Kaikki päivät ovat erilaisia – mutta kätevä Philips-kelloradio on seuranasi joka aamu. Kellonajan heijastustoiminto heijastaa ajan mille tahansa alustalle – avaa vain silmäsi ja näet ajan heti! Mukavat aamuherätykset ovat nyt entistäkin mukavampia!
Kellonajan heijastus
Digitaalinen FM-viritin
Kaksi herätysaikaa
Paristo- tai verkkovirtakäyttö
Kellonajan heijastus (Time Projection) -tekniikalla kellonajan voi heijastaa kaikille pinnoille vapaassa kulmassa. Innovatiivinen heijastusjärjestelmä kohdistaa ja asemoi kellonajan aina selkeästi näkyviin. Perinteisistä nestekidenäytöistä poiketen valo kulkee negatiivisen Time Projection -nestekidenäytön läpi ilman huomattavia vääristymiä. Tehokas LED-valo valaisee negatiivisen nestekidenäytön ja heijastaa valon tietylle etäisyydelle. Kellon tarkka linssi heijastaa kellonajan ja jopa kohdistaa sen valmiiksi. Ylös ei tarvitse kömpiä, riittää kun vähän silmiä raottaa!
Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot selkeästi yhdellä silmäyksellä.
2.3
5:stä
34
Arviot
mtcs
17/02/2017
España
Sólo un detalle...
El despertador no defrauda, pero tendría que poder apagarse el brillo porque aunque lo pongas en la opción más baja ilumina toda la habitación. No es necesario que proyecte la hora porque a oscuras no te quedas.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3700 Radio reloj
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3700 Radio reloj
Regor
07/01/2016
España
Casi casi...
Es un buen despertador, pero el hecho de no poder apagar el brillo de la pantalla retroiluminada provoca una molestia en la oscuridad. No se entiende el porqué no se ha añadido esta opción.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3700 Radio reloj
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3700 Radio reloj
beapol
13/03/2015
France
Vahvistettu ostaja
Très bon produit
Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3700 Radio-réveil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3700 Radio-réveil