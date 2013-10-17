Lataa matkapuhelin nukkuessasi

Tämän kelloradion ansiosta aloitat päiväsi täynnä virtaa. Se lataa matkapuhelimen ja USB-laitteen yhtä aikaa, joten akun loppumisesta ei tarvitse huolehtia. Herätykseksi voi asettaa joko radion tai summerin, minkä lisäksi voit valita kaksi herätysaikaa.