Matkapuhelimen lataaminen kiinteän mikro-USB-kaapelin avulla

Herää levänneenä ja puhelin ladattuna. Tässä Philipsin kelloradiossa on kiinteä mikro-USB-kaapeli, joka on kiinnitetty taakse. Sen avulla pääset käsiksi laturiin, joka on aina paikoillaan. Ei erillisiä kiinnityksiä tai katoilevia kaapeleita. Nyt voit pitää puhelimen lähelläsi nukkuessasi ja ladata sen samalla. Philips selkeästi ymmärtää sinua.