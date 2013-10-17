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Tuotanto lopetettu

Kelloradio

AJ4000B/12

3

| (1) Arvio

Lataa matkapuhelin nukkuessasi

Tämän kelloradion ansiosta aloitat päiväsi täynnä virtaa. Se lataa matkapuhelimen ja USB-laitteen yhtä aikaa, joten akun loppumisesta ei tarvitse huolehtia. Herätykseksi voi asettaa joko radion tai summerin, minkä lisäksi voit valita kaksi herätysaikaa.

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kiinteällä mikro-USB-kaapelilla

Lataa matkapuhelin nukkuessasi

  • Kaksi USB-latausporttia

  • Analoginen FM-viritys

  • Kaksi herätysaikaa

  • Ajan ja hälytyksen varmistus

Herää suosikkikanavaasi tai summeriin

Herää suosikkikanavaasi tai summeriin

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.

Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat

Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.

Jatka unia herätyksen toiston ansiosta

Jatka unia herätyksen toiston ansiosta

Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta unien jatkaminen ohi herätysajan onnistuu turvallisesti. Voit nukkua vielä hetken ennen uutta herätystä, kun painat herätyksen toistopainiketta, herätys toistuu yhdeksän minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina siihen asti, kunnes suljet herätystoiminnon kokonaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.0

5:stä

1

Arvio

5
4
2
1

17/10/2013

France

France

Fonctionnellement bien mais plastique de mauvaise qualité

Comme il s'agissait d'un cadeau, je souhaitais acheter un produit de qualité. Mon radio réveil Philips vieux de 15 ans étant toujours en pleine forme, je me suis orienté naturellement vers Philips. Je recherchais un radio réveil simple, fonctionnel et avec un simple tuner analogique (les modèles Philips avec tuner numérique ont une ergonomie qui me déplaît). Sur cet aspect, pas grand chose à redire. Le choix d'un bloc secteur avec le cordon inamovible (soudé) est étrange, d'autant qu'il y avait largement la place de caser le transfo dans le corps du radio réveil. Mais là où le bat blesse vraiment, c'est la qualité de fabrication : - Le plastique est de mauvaise qualité, très cheap, assez mince. Plus rien à voir avec mon Philips Aj3290. - Les 3 boutons du bas sont mal ajustés et ne sont pas clipsés (on peut les soulever très facilement avec l'ongle faisant entrevoir le circuit imprimé). - Les boutons latéraux à 2/3 positions sont d'une qualité exécrable indigne d'une marque comme Philips. Ils sont très désagréables à manoeuvrer, les crans ne sont pas francs et la position du milieu est difficile à trouver. Franchement très déçu par ce que devient Philips.

Arvioitu tuote: AJ4000B Radio-réveil

Arvioitu tuote: AJ4000B Radio-réveil

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