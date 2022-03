Automaattinen ajan synkronointi varmistaa ajan tarkkuuden vaivattomasti

Kelloradiosi automaattisen ajanasetustoiminnon ansiosta sinun ei koskaan tarvitse asettaa aikaa. Kello synkronoituu automaattisesti radiosignaalien avulla, myös silloin kun sen virta on katkaistu. Se päivittää ajan minuutin kuluessa, aina kun aika pitää päivittää ja synkronoi ajan säännöllisesti radiosignaalien avulla niin, että aika on aina asetettu oikein. Voit luottaa, että Philips-laitteesi näyttää oikeaa aikaa myös silloin, kun otat tuotteen ensimmäistä kertaa pakkauksestaan tai sähkökatkon aikana. Ajan näyttö on luotettavaa ja vaivatonta.