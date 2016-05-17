2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJL308/12
Anna läheisesi kuvan herättää sinut
Mikset piristäisi arkeasi läheisesi kuvalla tai lempikappaleellasi? Philipsin kelloradio, jossa on 7 tuuman värinäyttö ja kätevä USB/SD-korttipaikka, auttaa sinua aloittamaan päiväsi pirteänä.
Philipsin kelloradion suuressa LCD-näytössä tiedot näkyvät kirkkaina ja riittävän isokokoisina, jotta kellonaika ja herätysaika on helppo lukea myös kauempaa. Tämä tekee laitteesta sopivan myös vanhemmille ja näkörajoitteisille henkilöille.
Monissa herätyskelloissa on useita herätysvaihtoehtoja. Tämän Philips-kelloradion erikoisuus on radion ja perinteisen summeriherätyksen lisäksi luonnonäänet. Tässä kelloradiossa on kaikki tarvitsemasi, halusitpa herätä rauhallisesti luonnonääniin tai lempimusiikkiisi.
Rentoudu tai nukahda rauhoittaviin ääniin. Philipsin kelloradioon on ladattu erilaisia rentoutusmusiikkikappaleita. Valitse esimerkiksi hiljainen sade, meren aallot tai kylpylämusiikki ja rentoudu.
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2.3
5:stä
7
Arviot
Swakke62
17/05/2016
België
Eén van de betere die ik al heb gehad!
Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.
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Arvioitu tuote: AJL308 Klokradio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJL308 Klokradio
Blue4719
14/10/2011
Nederland
zeer tevreden
Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt
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Arvioitu tuote: AJL308 Klokradio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJL308 Klokradio
pauld
28/11/2010
België
Goed maar bij te sturen
Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJL308 Klokradio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJL308 Klokradio