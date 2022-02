Herää luonnonääniin ja aloita päiväsi virkeänä

Monissa herätyskelloissa on useita herätysvaihtoehtoja. Tämän Philips-kelloradion erikoisuus on radion ja perinteisen summeriherätyksen lisäksi luonnonäänet. Tässä kelloradiossa on kaikki tarvitsemasi, halusitpa herätä rauhallisesti luonnonääniin tai lempimusiikkiisi.