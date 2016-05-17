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Tuotanto lopetettu

Kelloradio

AJL308/12

2.3

| (7) Arviot

Anna läheisesi kuvan herättää sinut

Mikset piristäisi arkeasi läheisesi kuvalla tai lempikappaleellasi? Philipsin kelloradio, jossa on 7 tuuman värinäyttö ja kätevä USB/SD-korttipaikka, auttaa sinua aloittamaan päiväsi pirteänä.

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Anna läheisesi kuvan herättää sinut

7 tuuman värinäyttö kellon, radion ja kalenterin helppoon käyttöön

7 tuuman värinäyttö kellon, radion ja kalenterin helppoon käyttöön

Philipsin kelloradion suuressa LCD-näytössä tiedot näkyvät kirkkaina ja riittävän isokokoisina, jotta kellonaika ja herätysaika on helppo lukea myös kauempaa. Tämä tekee laitteesta sopivan myös vanhemmille ja näkörajoitteisille henkilöille.

Herää luonnonääniin ja aloita päiväsi virkeänä

Herää luonnonääniin ja aloita päiväsi virkeänä

Monissa herätyskelloissa on useita herätysvaihtoehtoja. Tämän Philips-kelloradion erikoisuus on radion ja perinteisen summeriherätyksen lisäksi luonnonäänet. Tässä kelloradiossa on kaikki tarvitsemasi, halusitpa herätä rauhallisesti luonnonääniin tai lempimusiikkiisi.

Valmiin rentoutumismusiikin avulla nukahdat rauhallisesti

Valmiin rentoutumismusiikin avulla nukahdat rauhallisesti

Rentoudu tai nukahda rauhoittaviin ääniin. Philipsin kelloradioon on ladattu erilaisia rentoutusmusiikkikappaleita. Valitse esimerkiksi hiljainen sade, meren aallot tai kylpylämusiikki ja rentoudu.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.3

5:stä

7

Arviot

2

17/05/2016

België

België

Eén van de betere die ik al heb gehad!

Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJL308 Klokradio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJL308 Klokradio

14/10/2011

Nederland

Nederland

zeer tevreden

Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJL308 Klokradio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJL308 Klokradio

28/11/2010

België

België

Goed maar bij te sturen

Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJL308 Klokradio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJL308 Klokradio

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