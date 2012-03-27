Lataa Android-puhelin sille sopivalla, älykkäästi suunnitellulla FlexiDockilla

Philips FlexiDock sopii täydellisesti Android-puhelimille. Sen ainutlaatuisen muotoilun ansiosta useimpien Android-puhelinten telakointi käy näppärästi, olipa puhelimen liitäntä sitten pohjassa, sivulla tai vaikka päällä. Näin monipuolista liitäntämahdollisuutta ei ole ennen nähty, ja se soveltuukin eri valmistajien Android-puhelimille, joissa mikro-USB-liitännän paikkaa tai suuntaa ei ole standardoitu. Telakkaa voi myös kätevästi säätää niin, että Android-puhelimen voi asettaa pysty- tai vaaka-asentoon kaiuttimen keskiosaan.