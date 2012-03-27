2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AS111/12
Android-laitteelle
Philips FlexiDock sopii täydellisesti Android-puhelimille. Sen ainutlaatuisen muotoilun ansiosta useimpien Android-puhelinten telakointi käy näppärästi, olipa puhelimen liitäntä sitten pohjassa, sivulla tai vaikka päällä. Näin monipuolista liitäntämahdollisuutta ei ole ennen nähty, ja se soveltuukin eri valmistajien Android-puhelimille, joissa mikro-USB-liitännän paikkaa tai suuntaa ei ole standardoitu. Telakkaa voi myös kätevästi säätää niin, että Android-puhelimen voi asettaa pysty- tai vaaka-asentoon kaiuttimen keskiosaan.
Philipsin ilmainen DockStudio-sovellus tuo suunnattomasti ainutlaatuisia ominaisuuksia telakointikaiuttimiin. Voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia kaikkialta maailmasta, selata musiikkikokoelmaasi ja jakaa kuuntelemaasi musiikkia ystävien kanssa Facebookin avulla tai esittäjän valokuvia Flickrissä. Sovelluksen mukana toimitetaan Songbird-musiikkitoiminto, joten voit etsiä, toistaa ja synkronoida sisältöä saumattomasti tietokoneen ja Android-laitteiden välillä. Voit määrittää kellotilassa useita herätysvaihtoehtoja ja seurata ajantasaisia säätiedotuksia. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi Google Playstä.
Kuuntele lempimusiikkiasi kaiuttimella, joka tuottaa upean äänen. Philipsin telakointikaiutin toistaa musiikkia Android-laitteesta Bluetoothin kautta. Lataa maksuton Philips DockStudio -sovellus ja Bluetooth käynnistyy automaattisesti ja muodostaa yhteyden heti, kun telakoit laitteesi. Voit nauttia voimakkaasta ja upeasta äänestä sekä lyömättömästä käytön helppoudesta. Tuskin mikään muu kuulostaa näin hyvältä.
3.0
5:stä
109
Arviot
Sadra
27/03/2012
United Kingdom
Finally a nice docking speaker for Android
There are so many docking stations for iphone, but for anyone who prefers to use an android smart phones the options are limited, but thanks to Philips now I can listen to my music, charge my Android phone and have a clock radio next to my bed all in this lovely device. It looks cool and stylish, the sound is superb and really easy to use.
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Arvioitu tuote: AS111 docking speaker with Bluetooth®
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Arvioitu tuote: AS111 docking speaker with Bluetooth®
Roelvdw
12/05/2017
Nederland
Super apparaat.
Jammer dat ik de adapter nergens meer kan vinden. Ook op internet is er geen nieuwe te vinden.
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Arvioitu tuote: AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®
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Arvioitu tuote: AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®
josotito
17/12/2013
España
excelente producto
Es un producto excelente. El conector rota dependiendo del modelo de móvil. Viene con adaptadores según el dispositivo que quieras conectar. Buena calidad, bonito y suena muy bien. Por poner alguna sugerencia, podría traer un cable USB para conectarlo también directamente al PC y sincronizarlo. La pena es que no haya más variedad de este tipo de productos para dispositivos Android, pero estoy muy contento!
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Arvioitu tuote: AS111 Altavoz base con Bluetooth®
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS111 Altavoz base con Bluetooth®