Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.