2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AS141/12
Vapauta musiikkisi ja lataa Android-puhelimesi
Tämä järjestelmä toistaa ja lataa Android-puhelimesi ja herättää sinut puhelimeesi tallennettujen tai radiosta kuuluvien kappaleiden avulla. Kun lataat ilmaisen sovelluksen Songbird-musiikkitoiminnolla, pääset nauttimaan erinomaisesta musiikinhallinnasta ja muista ominaisuuksista.
Android-laitteelle
Philips FlexiDock sopii täydellisesti Android-puhelimille. Sen ainutlaatuisen muotoilun ansiosta useimpien Android-puhelinten telakointi käy näppärästi, olipa puhelimen liitäntä sitten pohjassa, sivulla tai vaikka päällä. Näin monipuolista liitäntämahdollisuutta ei ole ennen nähty, ja se soveltuukin eri valmistajien Android-puhelimille, joissa mikro-USB-liitännän paikkaa tai suuntaa ei ole standardoitu. Telakkaa voi myös kätevästi säätää niin, että Android-puhelimen voi asettaa pysty- tai vaaka-asentoon kaiuttimen keskiosaan.
Philipsin ilmainen DockStudio-sovellus tuo suunnattomasti ainutlaatuisia ominaisuuksia telakointikaiuttimiin. Voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia kaikkialta maailmasta, selata musiikkikokoelmaasi ja jakaa kuuntelemaasi musiikkia ystävien kanssa Facebookin avulla tai esittäjän valokuvia Flickrissä. Sovelluksen mukana toimitetaan Songbird-musiikkitoiminto, joten voit etsiä, toistaa ja synkronoida sisältöä saumattomasti tietokoneen ja Android-laitteiden välillä. Voit määrittää kellotilassa useita herätysvaihtoehtoja ja seurata ajantasaisia säätiedotuksia. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi Google Playstä.
Kuuntele lempimusiikkiasi kaiuttimella, joka tuottaa upean äänen. Philipsin telakointikaiutin toistaa musiikkia Android-laitteesta Bluetoothin kautta. Lataa maksuton Philips DockStudio -sovellus ja Bluetooth käynnistyy automaattisesti ja muodostaa yhteyden heti, kun telakoit laitteesi. Voit nauttia voimakkaasta ja upeasta äänestä sekä lyömättömästä käytön helppoudesta. Tuskin mikään muu kuulostaa näin hyvältä.
3.2
5:stä
31
Arviot
andydyble
27/09/2012
United Kingdom
sound is really great!
I bought this item to use with my samsung galaxy s2 and its great, the sound quality is excellent, I can also use it with other bluetooth devices aswel to pay music through. I love it a great buy!
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Arvioitu tuote: AS141 docking speaker with Bluetooth®
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS141 docking speaker with Bluetooth®
Terri27
27/09/2012
United Kingdom
sound is really great!
I bought this item to use with my samsung galaxy s2 and its great, the sound quality is excellent, I can also use it with other bluetooth devices aswel to pay music through. I love it a great buy!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS141 docking speaker with Bluetooth®
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS141 docking speaker with Bluetooth®
Polly7
11/08/2012
United Kingdom
Sound Great
I cannot fault this product except I cannot find how touse the phone in a landscape position. Wanted to listen ti music and dab radio in my small workshop. This fits the bill
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS141 docking speaker with Bluetooth®
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS141 docking speaker with Bluetooth®