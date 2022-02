Älykkäästi suunniteltu FlexiDock sopii kaikkiin Android-puhelimiin

Philips FlexiDockin parannetussa versiossa on mikro-USB-liitin, joka sopii kaikkiin Android-puhelimiin. Liittimen sulavan ja pyöristetyn muotoilun ansiosta telakointimekanismi sopii kaikkiin Android-puhelimiin. Liittimen säätöominaisuudet ovat laajat. Liitintä voi liu'uttaa vasemmalle tai oikealle tai kääntää ympäri, jotta sen saa sopimaan puhelimen mikro-USB-porttiin. Liittimen äärimmäinen joustavuus on ennennäkemätöntä ja se on kehitetty varta vasten Android-puhelimille. Android-puhelimilla on monta eri valmistajaa, joten mikro-USB-liitännän sijaintia tai suuntaa ei ole standardisoitu.