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Tuotanto lopetettu

langaton kaiutintelakointiasema

AS170/12

2

| (2) Arviot

Toista musiikkia ja lataa Android-puhelimesi

Nauti loistavasta äänentoistosta samalla, kun AS170-kaiutin lataa Android-puhelimesi. Yhteensopivuus kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa mahdollistaa musiikin helpon suoratoiston. Kaiutin jopa herättää sinut radiosta kuuluvilla kappaleilla.

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Toista musiikkia ja lataa Android-puhelimesi

  • Bluetooth®

  • Android-laitteelle

  • FM

  • 6 W

Älykkäästi suunniteltu FlexiDock sopii kaikkiin Android-puhelimiin

Philips FlexiDockin parannetussa versiossa on mikro-USB-liitin, joka sopii kaikkiin Android-puhelimiin. Liittimen sulavan ja pyöristetyn muotoilun ansiosta telakointimekanismi sopii kaikkiin Android-puhelimiin. Liittimen säätöominaisuudet ovat laajat. Liitintä voi liu'uttaa vasemmalle tai oikealle tai kääntää ympäri, jotta sen saa sopimaan puhelimen mikro-USB-porttiin. Liittimen äärimmäinen joustavuus on ennennäkemätöntä ja se on kehitetty varta vasten Android-puhelimille. Android-puhelimilla on monta eri valmistajaa, joten mikro-USB-liitännän sijaintia tai suuntaa ei ole standardisoitu.

Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Helppokäyttöinen Bluetooth-pariliitos-vimpain Android-puhelimille

Google Playsta saatavan Philips Bluetooth Audio Connect -widgetin avulla voit muodostaa pariliitoksen puhelimesi ja minkä tahansa Philipsin Bluetooth-äänilaitteen välille helposti. Napauttamalla widgetiä voit automaattisesti lisätä, muodostaa pariliitoksen tai yhdistää minkä tahansa Philipsin Bluetooth-äänilaitteen. Kun pariliitos on muodostettu, voit myös nimetä kuvakkeita uudelleen tai muuttaa niitä. Tämän widgetin avulla voit käyttää useita Philips-äänilaitteita ja vaihtaa Bluetooth-laitteiden välillä vaivattomasti. Valitse vain haluamasi Philips-äänilaite napauttamalla ja ala kuunnella!

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Arviot

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2.0

5:stä

2

Arviot

5
4
3
1

29/03/2014

España

España

no actualiza la hora ni manual. ni automaticamente

Tiene buen sonido. Conecta fácil a bluetooth. Tiene 2 alarmas

Arvioitu tuote: AS170 altavoz base inalámbrico

Arvioitu tuote: AS170 altavoz base inalámbrico

31/12/2013

España

España

BUEN SONIDO - MAL DESPERTADOR

El altavoz como tal cumple muy bien con su función pero no está a la altura como despertador. Tras probarlo, presenta varios inconvenientes. Las funciones básicas como despertador no son cómodas, el diseño limita mucho esas funciones. Considero que se podría haber enfocado más el producto a sus funciones. Se puede decir que no ha sido un acierto la compra.

Arvioitu tuote: AS170 altavoz base inalámbrico

Arvioitu tuote: AS170 altavoz base inalámbrico

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