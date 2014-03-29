2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AS170/12
Toista musiikkia ja lataa Android-puhelimesi
Nauti loistavasta äänentoistosta samalla, kun AS170-kaiutin lataa Android-puhelimesi. Yhteensopivuus kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa mahdollistaa musiikin helpon suoratoiston. Kaiutin jopa herättää sinut radiosta kuuluvilla kappaleilla.
Bluetooth®
Android-laitteelle
FM
6 W
Philips FlexiDockin parannetussa versiossa on mikro-USB-liitin, joka sopii kaikkiin Android-puhelimiin. Liittimen sulavan ja pyöristetyn muotoilun ansiosta telakointimekanismi sopii kaikkiin Android-puhelimiin. Liittimen säätöominaisuudet ovat laajat. Liitintä voi liu'uttaa vasemmalle tai oikealle tai kääntää ympäri, jotta sen saa sopimaan puhelimen mikro-USB-porttiin. Liittimen äärimmäinen joustavuus on ennennäkemätöntä ja se on kehitetty varta vasten Android-puhelimille. Android-puhelimilla on monta eri valmistajaa, joten mikro-USB-liitännän sijaintia tai suuntaa ei ole standardisoitu.
Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.
Google Playsta saatavan Philips Bluetooth Audio Connect -widgetin avulla voit muodostaa pariliitoksen puhelimesi ja minkä tahansa Philipsin Bluetooth-äänilaitteen välille helposti. Napauttamalla widgetiä voit automaattisesti lisätä, muodostaa pariliitoksen tai yhdistää minkä tahansa Philipsin Bluetooth-äänilaitteen. Kun pariliitos on muodostettu, voit myös nimetä kuvakkeita uudelleen tai muuttaa niitä. Tämän widgetin avulla voit käyttää useita Philips-äänilaitteita ja vaihtaa Bluetooth-laitteiden välillä vaivattomasti. Valitse vain haluamasi Philips-äänilaite napauttamalla ja ala kuunnella!
2.0
5:stä
2
Arviot
gabiarias1234
29/03/2014
España
no actualiza la hora ni manual. ni automaticamente
Tiene buen sonido. Conecta fácil a bluetooth. Tiene 2 alarmas
Arvioitu tuote: AS170 altavoz base inalámbrico
Arvioitu tuote: AS170 altavoz base inalámbrico
josecamartin
31/12/2013
España
BUEN SONIDO - MAL DESPERTADOR
El altavoz como tal cumple muy bien con su función pero no está a la altura como despertador. Tras probarlo, presenta varios inconvenientes. Las funciones básicas como despertador no son cómodas, el diseño limita mucho esas funciones. Considero que se podría haber enfocado más el producto a sus funciones. Se puede decir que no ha sido un acierto la compra.
Arvioitu tuote: AS170 altavoz base inalámbrico
Arvioitu tuote: AS170 altavoz base inalámbrico