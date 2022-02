Tarkasti viritetyt bassoputket toistavat bassoäänet täyteläisinä

Kunkin bassokaiuttimen muhkea akustinen 3L-ääni on täydellisen tasapainoinen tarkkaan säädettyjen bassoputkien ansiosta, joten tämän kompaktin kaiuttimen bassoäänen laatu on todella vaikuttava. Tuloksena on uskomattoman realistiset äänet ja mukaansatempaava kuuntelukokemus.