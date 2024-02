CD-luukun lukko takaa keskeytyksettömän musiikin toiston missä tahansa

Philips CD Soundmachine on suunniteltu käytettäväksi vaaka- tai pystysuorassa ja toimimaan loistavasti molemmissa asennoissa. CD-luukku on rakennettu siten, että se avautuu vain painiketta painamalla. Näin voidaan varmistaa, ettei luukku avaudu vahingossa, kun soitin sijoitetaan pystysuoraan asentoon. Saatavana on myös CD-luukun lukko, joka varmistaa, ettei luukku avaudu, jos painiketta vahingossa painetaan. Tämä liukulukko sijaitsee Soundmachine-soittimen yläosassa lasten ulottumattomissa ja se on piilossa soittimen ollessa kotelossa. Philipsillä pienillä asioilla on merkitystä.