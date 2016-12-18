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  • Energy Label Europe C
    Upea kaareva katselukulma
  • Upea kaareva katselukulma
  • Upea kaareva katselukulma
  • Upea kaareva katselukulma
  • Energy Label Europe C
    Upea kaareva katselukulma
  • Upea kaareva katselukulma
  • Upea kaareva katselukulma
  • Upea kaareva katselukulma

Tuotanto lopetettu

BrillianceKaareva UltraWide-LCD-näyttö

BDM3490UC/00

4.5
| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Upea kaareva katselukulma
Philipsin Brilliance-laajakulmanäyttö vie katselukokemuksen uudelle tasolle. Loivasti kaartuvan näytön ansiosta olet keskellä näytön tapahtumia ja toimintaa.
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Uudenlainen muotoilu ja katselukokemus

Upea kaareva katselukulma

  • 34" / 86,7 cm

  • WQHD (3440 x 1440)

Kaarevalla näytöllä vaikuttavampi kokemus

Kaarevalla näytöllä vaikuttavampi kokemus

Kaareva työpöytänäyttö tekee käyttökokemuksesta entistäkin henkilökohtaisemman, sillä se asettaa käyttäjän työpöydän keskipisteeseen. Voit uppoutua täysillä näytön tapahtumiin.

Saumaton ulkoasu: reunasta reunaan ulottuva pinta ja ohut reunus

Saumaton ulkoasu: reunasta reunaan ulottuva pinta ja ohut reunus

Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.

Crystal Clear -kuvat, UltraWide QHD 3440 x 1440 pikseliä

Crystal Clear -kuvat, UltraWide QHD 3440 x 1440 pikseliä

Philips-näytöt takaavat UltraWide Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämmät 3440 x 1440 pikselin kuvat. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja 178/178-katselukulmien ansiosta nämä uudet näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. UltraWide 21:9 -muoto parantaa tuottavuutta, koska tiedostoja voi vertailla rinnakkain ja laajoja laskentataulukoita esittää selkeämmin. Philipsin näytöillä saat terävät kuvat käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

18/12/2016

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Super skærm

Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display

04/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent Monitor

More than happy with this monitor, would recommend to anyone.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display

18/05/2017

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Edler Monitor aber nicht ganz perfekt

Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Näytön kaaren säde millimetreinä

  2. Tämä Philips-näyttö on MHL-hyväksytty. Mikäli MHL-laitteesi ei muodosta yhteyttä tai toimi oikein, tarkista MHL-laitteesi usein kysytyt kysymykset tai ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi ohjeita. Laitteesi valmistajan käytännöt saattavat edellyttää tuotekohtaisen MHL-kaapelin tai -sovittimen ostamista, jotta laite toimii.

  3. Vaatii MHL-sertifioidun mobiililaitteen ja MHL-kaapelin (myydään erikseen). Varmista yhteensopivuus MHL-laitteen myyjältä.

  4. Valmiustila/virransäästötila ei ole käytettävissä MHL-latauksen aikana

  5. MHL-yhteensopivien tuotteiden täydellinen luettelo on osoitteessa www.mhlconsortiun.org.

  6. Vasteaika on SmartResponsen mukainen