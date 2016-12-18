Crystal Clear -kuvat, UltraWide QHD 3440 x 1440 pikseliä

Philips-näytöt takaavat UltraWide Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämmät 3440 x 1440 pikselin kuvat. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja 178/178-katselukulmien ansiosta nämä uudet näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. UltraWide 21:9 -muoto parantaa tuottavuutta, koska tiedostoja voi vertailla rinnakkain ja laajoja laskentataulukoita esittää selkeämmin. Philipsin näytöillä saat terävät kuvat käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.