2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BDM3490UC/00
34" / 86,7 cm
WQHD (3440 x 1440)
Kaareva työpöytänäyttö tekee käyttökokemuksesta entistäkin henkilökohtaisemman, sillä se asettaa käyttäjän työpöydän keskipisteeseen. Voit uppoutua täysillä näytön tapahtumiin.
Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.
Philips-näytöt takaavat UltraWide Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämmät 3440 x 1440 pikselin kuvat. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja 178/178-katselukulmien ansiosta nämä uudet näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. UltraWide 21:9 -muoto parantaa tuottavuutta, koska tiedostoja voi vertailla rinnakkain ja laajoja laskentataulukoita esittää selkeämmin. Philipsin näytöillä saat terävät kuvat käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.
4.5
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Lynhart
18/12/2016
Danmark
Vahvistettu ostaja
Super skærm
Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
RichardT
04/04/2017
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent Monitor
More than happy with this monitor, would recommend to anyone.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Heimkinofreund
18/05/2017
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Edler Monitor aber nicht ganz perfekt
Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Näytön kaaren säde millimetreinä
Tämä Philips-näyttö on MHL-hyväksytty. Mikäli MHL-laitteesi ei muodosta yhteyttä tai toimi oikein, tarkista MHL-laitteesi usein kysytyt kysymykset tai ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi ohjeita. Laitteesi valmistajan käytännöt saattavat edellyttää tuotekohtaisen MHL-kaapelin tai -sovittimen ostamista, jotta laite toimii.
Vaatii MHL-sertifioidun mobiililaitteen ja MHL-kaapelin (myydään erikseen). Varmista yhteensopivuus MHL-laitteen myyjältä.
Valmiustila/virransäästötila ei ole käytettävissä MHL-latauksen aikana
MHL-yhteensopivien tuotteiden täydellinen luettelo on osoitteessa www.mhlconsortiun.org.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen