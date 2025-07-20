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  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
  • Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset

7000 SeriesIlmakiharrin

BHA710/00

3.6
| (16) Arviot
Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset
Philips Dynamic Volumebrush -harjalla luot erilaisia tyylejä ja pidät hiuksesi samalla sileinä ja kiiltävinä. Sen 50 mm:n pyörivä luonnonharjaksinen harja lisää hiuksiin tuuheutta ja eloa, ja sisään vedettävällä harjalla muotoilet selkeitä laineita ilman takkuja.
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Philips Rotating Volumebrush ja kaksi lisäosaa

Muotoillut, sileät ja kiiltävät hiukset

  • Rotating Volumebrush

  • Ionikäsittely ja turmaliinipinnoite

  • 2 lisäosaa

1 000 W:n teholla kauniita tuloksia

1 000 W:n teholla kauniita tuloksia

Tämä 1 000 W:n muotoilulaite ohjaa ilmavirran optimaalisesti ja kuivaa hellävaroen mutta tehokkaasti. Saat upean tuloksen joka päivä.

Ionikäsittely ehkäisee pörröisyyttä ja maksimoi kiillon

Ionikäsittely ehkäisee pörröisyyttä ja maksimoi kiillon

Ionikäsittely kuivaa hiukset vähentäen samalla niiden sähköisyyttä. Negatiivisesti latautuneet ionit vähentävät pörröisyyttä, silottavat hiussuomuja ja lisäävät kiiltoa. Lopputuloksena on kauniin kiiltävät ja sileät hiukset.

Keraaminen turmaliinipinnoite lisää hiusten kiiltoa

Keraaminen turmaliinipinnoite lisää hiusten kiiltoa

Muotoilulaitteen ainutlaatuinen keraaminen turmaliinipinnoite suojaa ja elvyttää hiuksiasi muotoilun aikana. Erikoispinnoite johtaa lämpöä tehokkaasti ja tasaisesti. Samalla se lisää kiiltoa joka vedolla.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.6

5:stä

16

Arviot

20/07/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Jag är väldigt glad och nöjd med köpet av den, Mitt hår plattas ut väldigt snabbt och enkelt utan att det bränns. Jag rekommenderar den till alla som vill ta hand om sitt hår.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7000 Series BHA710/00 Airstyler

20/10/2023

Nederland

Nederland

Super handige fohn/roller

Bij de eerste keer gebruik moest ik wel even wennen aan het automatisch laten oprollen en afrollen. Omdat het met best wel een vaart gaat, was ik in het begin zelfs een beetje hilarisch. :) Maar geloof me, het is mij zelfs vanaf de tweede keer al helemaal gelukt om het automatisch rollen onder de knie te krijgen. De fohnborstel wordt standaards geleverd met een grote roller/borstel en een kleine. Bij de kleine is het zo dat je door de draaien de kammen / haren van de borstel kan indraaien. Dit laatst heeft mijn dochter gered die ook aan het uitproberen was. Je raadt het al ze bleef met haar lange haren vast te zitten in de borstel. Normaal gesproken is het een gedoe om de haren langzaam weer los te wrikkelen. Nu was het gewoon de kammen/haren indraaien en het lokje haren zat weer los. Voor de rest een prima fohnborstel om je haren te stijlen. Door de verschillende standen kun je voor kiezen de föhn minder warm te laten blazen. Het enig nadeel aan deze fohnborstel is dat het best veel lawaai maakt. Maar daar valt prima mee te leven. Dus ja, ik raad deze fohnborstel aan.

Edut

2 meegeleverde borstels, 1 borstel met inklapbare kammen, meerdere standen

Haitat

Maakt best wat lawaai

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7000 Series BHA710/00 Airstyler

18/08/2023

Nederland

Nederland

Heel tevreden

Zeer tevreden over de hair styler. Ik had nog een heel oud model en het was tijd voor een nieuwe. Wat een verademing is dit zeg! Ligt fijn in de hand en zeer simpel in gebruik. Ik heb half krullend haar wat erg pluist. Met deze hair styler heb ik op een zeer makkelijke manier een mooie slag en glans in mijn haar. Beetje haarlak na die tijd en ik heb heel de dag mijn haar netjes. Heel fijn dat er meerdere standen op zitten om de temperatuur te regelen.

Edut

Makkelijk in gebruik , ligt fijn in de hand, meerdere standen, 2 Borstel koppen, werkt goed

Haitat

Kleine plukjes per keer, dus ben ik wel even bezig. Maar krijg er steeds meer handigheid in, dus gaat steeds sneller

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7000 Series BHA710/00 Airstyler

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  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.