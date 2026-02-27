BHB968/00
Upeat ja kestävät kampaukset
Tutustu Philips WavePro Styler -hiustenmuotoilijaan, jonka avulla saat koko päivän kestävät rennot laineet ja kimmoisat kiharat. Luit aivan oikein – luonnolliselta näyttävä tyyli jopa 12 tunnin ajaksi! Lisäksi SenseIQ-tekniikka huolehtii muotoilulämpötilasta ja muotoilun kestosta, jotta hiuksesi pysyvät vahvoina ja kiiltävinä.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Hiustenmuotoilija SenseIQ-tekniikalla
Nauti upeista, aamusta iltaan kestävistä kampauksista ainutlaatuisen 360 asteen muotoilutekniikkamme avulla. Toisin kuin monet muut hiustenmuotoilulaitteet, tämä hiustenmuotoilija pitää kuuman ilman seiniensä sisällä, jolloin hiukset kuumenevat sekä sisä- että ulkopuolelta. Sen ansiosta kiharat tai laineet kestävät jopa 12 tunnin ajan*.
Auto Wrap -toiminnossa pehmeä ja tarttuvapintainen silikoni ohjaa hiuksiasi puolestasi, ja hiuksesi kiertyvät kiharrinosan ympärille. Saat muotoillun hiusosion 10 sekunnissa tai nopeammin: aseta vain laite haluamaasi kohtaan, paina ja vapauta. 88 % käyttäjistä kokee, että Auto Wrap on hellävarainen hiuksille**.
Luo kimmoisat kiharat ja upeat laineet säädettävän kiharrinosan viiden muotoiluasetuksen avulla. Kiharrinosan kiharrussuuntaa voi myös vaihtaa, jolloin saat entistä luonnollisemman ja ilmavamman lopputuloksen. 91 % käyttäjistä kokee, että WavePro Styler -hiustenmuotoilijalla luodut kampaukset näyttävät luonnollisilta***.
Hiustenmuotoilijamme kihartaa hiukset nopeasti, sillä lämpö siirtyy suoraan hiuksiin eikä katoa ilmaan, kuten perinteisissä kihartimissa. Näin ollen hiuksesi altistuvat vähemmälle kuumuudelle, ja saat silti upean ja koko päivän kestävän kampauksen****.
SenseIQ-tekniikan ja patentoitujen tunnistimien avulla hiustenmuotoilija ylläpitää hiustesi vahvuutta ja lukitsee neljä kertaa enemmän kosteutta******. Se suojelee hiuksiasi ylikuumenemiselta mittaamalla hiustesi lämpötilan 50 kertaa sekunnissa ja säätelemällä muotoilulämpötilaa.
WavePro Styler -hiustenmuotoilijan kätevät ominaisuudet tekevät hiusten muotoilusta vaivatonta. Tunnistimet keskeyttävät laitteen toiminnan, jos syötät siihen liikaa hiuksia, ja avoin muotoilu estää hiusten takkuuntumisen. Merkkiääni ilmaisee, kun kiharrus on valmis, ja ainutlaatuinen L:n muotoinen runko tuntuu miellyttävältä kädessä ja ehkäisee rasitusta muotoilun aikana.
Lisää hiustesi kiiltoa negatiivisesti varattujen ionien avulla, jotka poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomuja muotoilun aikana. Vesi-ionit kosteuttavat hiuksia ja tekevät niistä terveen näköiset.
Kun valitset SenseIQ-tilan, WavePro Styler kohdistaa valitulle tyylille optimaalisen lämpötilan ja keston automaattisesti. Voit myös tarvittaessa itse säätää lämpötilaa – ohjat ovat sinun käsissäsi! Koe mielenrauha ja täydelliset kiharat tai laineet ilman hiusten ylikuumentumista.
