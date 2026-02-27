Muotoile hiusosiot sekunneissa

Auto Wrap -toiminnossa pehmeä ja tarttuvapintainen silikoni ohjaa hiuksiasi puolestasi, ja hiuksesi kiertyvät kiharrinosan ympärille. Saat muotoillun hiusosion 10 sekunnissa tai nopeammin: aseta vain laite haluamaasi kohtaan, paina ja vapauta. 88 % käyttäjistä kokee, että Auto Wrap on hellävarainen hiuksille**.