    Upeat ja kestävät kampaukset

      WavePro Styler 9000 Hiustenmuotoilija SenseIQ-tekniikalla

      BHB968/00

      Yleisarvio / 5
      Arviot

      Upeat ja kestävät kampaukset

      Tutustu Philips WavePro Styler -hiustenmuotoilijaan, jonka avulla saat koko päivän kestävät rennot laineet ja kimmoisat kiharat. Luit aivan oikein – luonnolliselta näyttävä tyyli jopa 12 tunnin ajaksi! Lisäksi SenseIQ-tekniikka huolehtii muotoilulämpötilasta ja muotoilun kestosta, jotta hiuksesi pysyvät vahvoina ja kiiltävinä.

      WavePro Styler 9000
      WavePro Styler 9000

      Hiustenmuotoilija SenseIQ-tekniikalla

      Upeat ja kestävät kampaukset

      Jopa 12 tunnin kimmoisat kiharat ja rennot laineet

      • 360 asteen muotoilutekniikka
      • Säädettävä kiharrinosa, 5 kokoa
      • SenseIQ-tekniikka
      • Ionic Care
      Kiharat ja laineet koko päiväksi

      Kiharat ja laineet koko päiväksi

      Nauti upeista, aamusta iltaan kestävistä kampauksista ainutlaatuisen 360 asteen muotoilutekniikkamme avulla. Toisin kuin monet muut hiustenmuotoilulaitteet, tämä hiustenmuotoilija pitää kuuman ilman seiniensä sisällä, jolloin hiukset kuumenevat sekä sisä- että ulkopuolelta. Sen ansiosta kiharat tai laineet kestävät jopa 12 tunnin ajan*.

      Muotoile hiusosiot sekunneissa

      Muotoile hiusosiot sekunneissa

      Auto Wrap -toiminnossa pehmeä ja tarttuvapintainen silikoni ohjaa hiuksiasi puolestasi, ja hiuksesi kiertyvät kiharrinosan ympärille. Saat muotoillun hiusosion 10 sekunnissa tai nopeammin: aseta vain laite haluamaasi kohtaan, paina ja vapauta. 88 % käyttäjistä kokee, että Auto Wrap on hellävarainen hiuksille**.

      5 eri tyyliä kiharasta laineisiin

      5 eri tyyliä kiharasta laineisiin

      Luo kimmoisat kiharat ja upeat laineet säädettävän kiharrinosan viiden muotoiluasetuksen avulla. Kiharrinosan kiharrussuuntaa voi myös vaihtaa, jolloin saat entistä luonnollisemman ja ilmavamman lopputuloksen. 91 % käyttäjistä kokee, että WavePro Styler -hiustenmuotoilijalla luodut kampaukset näyttävät luonnollisilta***.

      Nopeaa muotoilua, vähemmän altistusta kuumuudelle

      Nopeaa muotoilua, vähemmän altistusta kuumuudelle

      Hiustenmuotoilijamme kihartaa hiukset nopeasti, sillä lämpö siirtyy suoraan hiuksiin eikä katoa ilmaan, kuten perinteisissä kihartimissa. Näin ollen hiuksesi altistuvat vähemmälle kuumuudelle, ja saat silti upean ja koko päivän kestävän kampauksen****.

      Säilyttää 99 %***** hiusten luonnollisesta vahvuudesta

      Säilyttää 99 %***** hiusten luonnollisesta vahvuudesta

      SenseIQ-tekniikan ja patentoitujen tunnistimien avulla hiustenmuotoilija ylläpitää hiustesi vahvuutta ja lukitsee neljä kertaa enemmän kosteutta******. Se suojelee hiuksiasi ylikuumenemiselta mittaamalla hiustesi lämpötilan 50 kertaa sekunnissa ja säätelemällä muotoilulämpötilaa.

      Harkittu muotoilu mahdollistaa vaivattoman käytön

      Harkittu muotoilu mahdollistaa vaivattoman käytön

      WavePro Styler -hiustenmuotoilijan kätevät ominaisuudet tekevät hiusten muotoilusta vaivatonta. Tunnistimet keskeyttävät laitteen toiminnan, jos syötät siihen liikaa hiuksia, ja avoin muotoilu estää hiusten takkuuntumisen. Merkkiääni ilmaisee, kun kiharrus on valmis, ja ainutlaatuinen L:n muotoinen runko tuntuu miellyttävältä kädessä ja ehkäisee rasitusta muotoilun aikana.

      Silkinsileää kiiltoa Ionic Care -ionikäsittelyn avulla

      Silkinsileää kiiltoa Ionic Care -ionikäsittelyn avulla

      Lisää hiustesi kiiltoa negatiivisesti varattujen ionien avulla, jotka poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomuja muotoilun aikana. Vesi-ionit kosteuttavat hiuksia ja tekevät niistä terveen näköiset.

      SenseIQ takaa mielenrauhan muotoilun aikana

      SenseIQ takaa mielenrauhan muotoilun aikana

      Kun valitset SenseIQ-tilan, WavePro Styler kohdistaa valitulle tyylille optimaalisen lämpötilan ja keston automaattisesti. Voit myös tarvittaessa itse säätää lämpötilaa – ohjat ovat sinun käsissäsi! Koe mielenrauha ja täydelliset kiharat tai laineet ilman hiusten ylikuumentumista.

      Tekniset tiedot

      • Lisätarvikkeet

        Puhdistusväline
        Kyllä
        Hiusosioiden erotustyökalu
        Kyllä

      • Tekniset tiedot

        Johdon pituus
        2 m
        Väri/pinnoitus
        Silkinvalkoinen
        Jännite
        110–240 V
        Teho
        45–48  W
        Kuumenemisaika
        30 s
        Paino
        527 g
        Teho laitteen ollessa sammutettuna
        <0,5 W

      • Ominaisuudet

        Lämpötila-asetukset
        170/190/210 °C, SenseIQ-tila
        Ionic Care
        Negatiivisesti varautuneet ja vesi-ionit
        Aika-asetukset
        8 s, 10 s, 12 s, SenseIQ-tila
        Kiharrinosa
        Huippusileä keraaminen, sisältää keratiinia
        Kiharrussuunnat
        Vasen, oikea, vuorotteleva

      • Huolto

        2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
        Kyllä

      • Tekniikka

        Ionisoiva
        Negatiivisesti varautuneet ja vesi-ionit

      • Testattu laboratoriossa
      • * Testattu 32 käyttäjällä Puolassa vuonna 2023
      • ** Testattu 32 käyttäjällä Puolassa vuonna 2023
      • *** Perinteiseen hiustenkihartimeen verrattuna (BHB864, BHB868)
      • **** 30 mm:n ja 35 mm:n kiharrinosa, keskimääräinen tulos yhden kuukauden käytön jälkeen
      • ***** perinteiseen kihartimeen verrattuna (BHB864, BHB868), sama muotoiluteho

