2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1200 W
Pienikokoinen
Hiustenkuivaimessa on kääntyvä kahva, joten pienikokoinen kuivain mahtuu helposti ahtaimpiin paikkoihin. Voit ottaa sen mukaasi kaikkialle.
Tämä 1 200 W:n hiustenkuivain tuottaa optimaalisen ilmavirran ja hellävaraisen kuivaustehon. Saat upean tuloksen joka päivä.
Pienikokoisessa hiustenkuivaimessa on kolme valmiiksi määritettyä lämpö- ja nopeusasetusta viileään, hoitavaan tai nopeaan kuivaukseen.
4.5
5:stä
21
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Plingen
14/01/2021
Sverige
Osa myynninedistämistä
Liten men fullgod funktion
När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.
Edut
Kompakt men stark
Haitat
Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Laris03
22/12/2020
Sverige
Osa myynninedistämistä
Smidig och BRA hårfön
Den här hårfönen är PERFEKT för dem som tar med sig sin hårfön och fixar håret på olika ställen, den är vikbar och otroligt smidig, är helt chokad på hur starkt den blåser för att vara så liten- har aldrig provat en hårfön (förutom på salong) som blåser så här bra. Mina lockar har fått sån fin volym och dem håller ändå definitionen. 10/10 rekommenderar starkt!!
Edut
Kompakt, liten, stark fön, bra pris
Haitat
Finns inga tillbehör (tex diffuser) att köpa till
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Linneaornqvist
17/12/2020
Sverige
Smidig och otroligt bra
Fick möjligheten att få testa denna produkt och säger bara WOW, första hårfönen som får plats i mitt badrum typ. Älskar hur liten och smidig den är samtidigt som hårfönens funktionalitet håller en hög nivå. Den blir lagom värmande mot håret som gör att det inte sliter lika mycket samtidigt som den gör det den ska, torka mitt hår. Testade även att använda den till att styla håret. Funkade exemplariskt! Älskar älskar denna produkt, en given grej som jag kommer att packa ner när jag reser. Lätt, smidig och super bra !
Edut
Smidig och bra funktionalitet
Haitat
Ifall man ska använda hårfönen till något annat än hår kanske den inte har en tillräcklig torkande effekt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: EssentialCare BHC010/10 Hårtork