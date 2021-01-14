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  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi
  • Helppoa hoitoa hiuksillesi

Tuotanto lopetettu

EssentialCareKuivain

BHC010/10

4.5
| (21) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Helppoa hoitoa hiuksillesi
Uusi Philips Essential Care -hiustenkuivain on pienikokoinen ja tehokas. 1 200 watin teholla hiusten kuivaaminen on hellävaraista ja nopeaa. Säädettävät asetukset on tarkoitettu kuivaamiseen ja hiusten hoitoon.
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Helppoa hoitoa hiuksillesi

  • 1200 W

  • Pienikokoinen

Kääntyvä kahva helpottaa kuljettamista

Kääntyvä kahva helpottaa kuljettamista

Hiustenkuivaimessa on kääntyvä kahva, joten pienikokoinen kuivain mahtuu helposti ahtaimpiin paikkoihin. Voit ottaa sen mukaasi kaikkialle.

1 200 W kuivaa hellästi ja takaa upeat tulokset

1 200 W kuivaa hellästi ja takaa upeat tulokset

Tämä 1 200 W:n hiustenkuivain tuottaa optimaalisen ilmavirran ja hellävaraisen kuivaustehon. Saat upean tuloksen joka päivä.

3 valmiiksi määritettyä kuivausasetusta eri tarkoituksiin

3 valmiiksi määritettyä kuivausasetusta eri tarkoituksiin

Pienikokoisessa hiustenkuivaimessa on kolme valmiiksi määritettyä lämpö- ja nopeusasetusta viileään, hoitavaan tai nopeaan kuivaukseen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

21

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

14/01/2021

Sverige

Sverige

Liten men fullgod funktion

När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.

Edut

Kompakt men stark

Haitat

Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: EssentialCare BHC010/10 Hårtork

22/12/2020

Sverige

Sverige

Smidig och BRA hårfön

Den här hårfönen är PERFEKT för dem som tar med sig sin hårfön och fixar håret på olika ställen, den är vikbar och otroligt smidig, är helt chokad på hur starkt den blåser för att vara så liten- har aldrig provat en hårfön (förutom på salong) som blåser så här bra. Mina lockar har fått sån fin volym och dem håller ändå definitionen. 10/10 rekommenderar starkt!!

Edut

Kompakt, liten, stark fön, bra pris

Haitat

Finns inga tillbehör (tex diffuser) att köpa till

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: EssentialCare BHC010/10 Hårtork

17/12/2020

Sverige

Sverige

Smidig och otroligt bra

Fick möjligheten att få testa denna produkt och säger bara WOW, första hårfönen som får plats i mitt badrum typ. Älskar hur liten och smidig den är samtidigt som hårfönens funktionalitet håller en hög nivå. Den blir lagom värmande mot håret som gör att det inte sliter lika mycket samtidigt som den gör det den ska, torka mitt hår. Testade även att använda den till att styla håret. Funkade exemplariskt! Älskar älskar denna produkt, en given grej som jag kommer att packa ner när jag reser. Lätt, smidig och super bra !

Edut

Smidig och bra funktionalitet

Haitat

Ifall man ska använda hårfönen till något annat än hår kanske den inte har en tillräcklig torkande effekt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: EssentialCare BHC010/10 Hårtork

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.