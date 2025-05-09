2 vuoden takuu
BHD017/40
1800 W
ThermoProtect-asetus
1800 W:n hiustenkuivaimen tehokkaalla ilmavirralla saat upean ja ammattimaisen näköisen lopputuloksen joka päivä.
ThermoProtect-lämpötila-asetuksen ansiosta ilmavirran lämpötila pysyy tasaisena ja hiukset kuivuvat nopeasti kuumenematta liikaa. Hiukset säilyttävät luonnollisen kosteutensa ja näyttävät terveiltä ja kiiltäviltä.
Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella asetuksella takaat täyden hallinnan ja saat varmasti haluamasi tuloksen.
5.0
5:stä
1
Arvio
Lutta
09/05/2025
België
Vahvistettu ostaja
Super
Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn
Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD017/40 Föhn
Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD017/40 Föhn